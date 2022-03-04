Постановление администрации Тамбовской области от 2 марта 2022 года № 160 "О внесении изменений в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCоV) на территории Тамбовской области"

Администрация области постановляет:

1. Внести в постановление администрации области от 26.03.2020 № 233 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Тамбовской области" (в редакции от 21.02.2022) следующие изменения:

преамбулу постановления изложить в следующей редакции:

"В связи с сохраняющейся неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, связанной с угрозой возникновения и распространения на территории Тамбовской области случаев новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в соответствии с положениями статьи 6, пункта 1 статьи 29 Федерального закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения", подпункта "б", подпункта "в" пункта 8, пункта 10 статьи 4.1, подпункта "у" пункта 1 статьи И Федерального закона от 21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера", в целях реализации постановлений Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 22.05.2020 № 15 "Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1.3597-20 "Профилактика новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", постановления администрации области от 17.03.2020 № 193 "О введении режима повышенной готовности в целях недопущения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)" и соблюдения гражданами и организациями обязательных для исполнения правил поведения администрация области постановляет:";

пункт 1 признать утратившим силу;

пункт 1.1 изложить в следующей редакции:

"1.1. Обязать:

лиц, находящихся на территории Тамбовской области, соблюдать требования, предусмотренные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 16.10.2020 № 31 "О дополнительных мерах по снижению рисков распространения COVID-19 в период сезонного подъема заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом", а также использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания в помещениях органов власти и организаций, предоставляющих государственные (муниципальные) услуги, в иных зданиях, строениях, сооружениях и помещениях (за исключением жилых помещений), доступных для свободного посещения и одновременного пребывания в них двух и более граждан;

органы власти, организации и индивидуальных предпринимателей, а также иных лиц, деятельность которых связана с совместным пребыванием граждан, обеспечить информирование граждан о необходимости использования средств индивидуальной защиты органов дыхания, установления специального режима допуска и нахождения в зданиях, строениях, сооружениях (помещениях в них), на соответствующей территории (включая прилегающую территорию.";

пункты 1.2, 4, 6, 8.2, 8.15, 9, 18.4, 18.5, 18.6, 18.8 признать утратившими силу;

в пункте 19 абзацы второй и третий признать утратившими силу;

пункт 19.1 признать утратившим силу.

2. Настоящее постановление вступает в силу с 02.03.2022.

3. Опубликовать настоящее постановление на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на сайте сетевого издания "Тамбовская жизнь" (www.tamlife.ru).

Временно исполняющий обязанности главы администрации области М.Б.Егоров







