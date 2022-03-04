В Минздраве назвали проблемы с поставками лекарств временными

Перебои с поставками лекарств устраняются, сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на совещании в Совете Федерации.

"Сейчас у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем", - сказал он. По словам замминистра, эти вопросы решаются точечно. Например, создана горячая линия Минтранса, на которой многие проблемы устраняются в ручном режиме.

Фисенко подчеркнул, что препараты для пациентов с редкими заболеваниями закуплены впрок на несколько лет вперед. Поэтому здесь беспокоиться не о чем. Необходимыми лекарствами сегодня обеспечены и все пациенты фонда "Круг добра". Кроме того, Минздрав продумывает все риски с поставками лекарств, которые могут возникнуть в будущем.

Фисенко обратил внимание, что производители должны за 12 месяцев предупреждать об остановке своей продукции. Сегодня ни одного такого заявления не поступило.