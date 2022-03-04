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04.03.2022 13:38
Рубрика: Экономика

В Минздраве назвали проблемы с поставками лекарств временными

Текст: Елена Манукиян

Перебои с поставками лекарств устраняются, сообщил первый замминистра здравоохранения Виктор Фисенко на совещании в Совете Федерации.

Фото: iStock
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"Сейчас у нас есть отдельные сигналы о задержках поставок, но это не отказ завода, это из-за транспортных и логистических проблем", - сказал он. По словам замминистра, эти вопросы решаются точечно. Например, создана горячая линия Минтранса, на которой многие проблемы устраняются в ручном режиме.

Фисенко подчеркнул, что препараты для пациентов с редкими заболеваниями закуплены впрок на несколько лет вперед. Поэтому здесь беспокоиться не о чем. Необходимыми лекарствами сегодня обеспечены и все пациенты фонда "Круг добра". Кроме того, Минздрав продумывает все риски с поставками лекарств, которые могут возникнуть в будущем.

Фисенко обратил внимание, что производители должны за 12 месяцев предупреждать об остановке своей продукции. Сегодня ни одного такого заявления не поступило.

Экономика Отрасли Фарминдустрия Правительство Минздрав Законодательная власть Совет Федерации Все о перечнях лекарств Цены на лекарства

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