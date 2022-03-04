В НАТО заявили, что не ищут войны с Россией

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе экстренного заседания министров иностранных дел стран блока заявил, что североатлантический альянс не является стороной конфликта на Украине и не ищет войны с Россией. "НАТО не является частью конфликта, мы не ищем войны с Россией. Но мы должны убедиться в том, что нет недопониманий в том, что мы защищаем союзников. Поэтому мы усилили присутствие в восточной части альянса", - отметил Столтенберг.

По словам генсека военного блока, страны-союзницы по НАТО принимают "беспрецедентные санкции" и оказывают посильную помощь Украине. Столтенберг подчеркнул, что НАТО - исключительно "оборонительный союз", и все его действия направлены на оборону союзников.

Ранее бывший украинский премьер Николай Азаров заявил, что НАТО планировала разместить свой воинский контингент на Украине летом 2022 года, а затем развязать ядерную войну с Россией.