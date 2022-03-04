В Роспотребнадзоре рассказали о доле варианта штамма "омикрон" ВА.2 в России

Доля варианта штамма "омикрон" ВА.2 на данный момент составляет в России около восьми процентов. Об этом рассказала руководитель научной группы генной инженерии и биотехнологии ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Анна Черкашина.

По ее словам, BA.2 присутствует на территории нашей страны в различных регионах, и наблюдается рост доли таких образцов, передает ТАСС. Черкашина отметила, что данный вариант успешно детектируется различными тест-системами для ПЦР-диагностики коронавируса.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов рассказал, что подвид "омикрон"-штамма, получивший название ВА.2, является более заразным, но не вызывает тяжелые формы COVID-19. Он отметил, что в некоторых странах снова начала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И связано это как раз с преобладанием подвида ВА.2. Даже те, у кого COVID-19 был не так давно, снова заболевают.