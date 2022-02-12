Эпидемиолог Горелов: При заражении ВА.2 редко бывают тяжелые формы COVID-19

Подвид "омикрон"-штамма, получивший название ВА.2, является более заразным, но не вызывает тяжелые формы COVID-19. Об этом ТАСС рассказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов.

Он отметил, что в некоторых странах снова начала расти заболеваемость коронавирусной инфекцией. И связано это как раз с преобладанием подвида ВА.2. Даже те, у кого COVID-19 был не так давно, снова заболевают.

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1 процента, то теперь - до 15 процентов", - озвучил точные цифры эксперт. При этом частота повторных заболеваний не зависит от штамма, которым ранее был инфицирован человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что при "омикроне" пневмония бывает в 6,5 процента случаев. У большинства пациентов (77 процентов) отмечаются симптомы ОРВИ. Еще у 16 процентов - бессимптомная форма.