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09.02.2022 12:16
Рубрика: Общество

Роспотребнадзор: "Омикрон" привел к росту повторной заболеваемости COVID

Текст: Василий Кошкин
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Распространение "омикрон"-штамма привело к росту повторной заболеваемости до 15%. Об этом сообщил заместитель главы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора по научной работе Александр Горелов.

Гериатр Ольга Ткачева предостерегла от легкомысленного отношения к "омикрону"

"Если мы раньше говорили, что повторно болеют не более 1%, а если быть точным, 0,7%, то в настоящий момент - до 15% болеют повторно", - отметил эксперт (цитата по "Интерфаксу").

Горелов добавил, что частота повторных заболеваний не связана с тем, каким штаммом коронавируса ранее был заражен человек.

Во вторник глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев спрогнозировал, что РФ пройдет пик заболеваемости "омикроном" уже на этой неделе. Он также предсказал значительное снижение новых случаев заболеваемости к концу февраля.

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что случаи заражения "омикрон"-штаммом зарегистрированы в 84 российских регионах. Единственный субъект, где пока нет случаев заражения, - Чукотский автономный округ.

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