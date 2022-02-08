Глава РФПИ рассказал, когда Россия пройдет пик заболеваемости "омикроном"

Россия может на этой неделе пройти пик заболеваемости "омикрон"-штаммом коронавируса. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

Пока не создана вакцина, медики пытаются помочь больным, используя уже известные лекарства. Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

"К концу февраля мы ожидаем значительного снижения новых случаев заболеваемости. Использование вакцин "Спутник V" и "Спутник лайт" помогло России справиться с "омикроном" значительно лучше, чем большинству стран", - отметил он (цитата по ТАСС).

Ранее в оперштабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что случаи заражения "омикрон"-штаммом зарегистрированы в 84 российских регионах. Единственный субъект, где пока нет случаев заражения, - Чукотский автономный округ.

При этом директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург отмечал, что 90-95% случаев заболеваемости коронавирусом в Москве приходятся на "омикрон".