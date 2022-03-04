Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2022 08:01
Рубрика: Видео

Видео: угонщик на эвакуаторе украл Volkswagen, но что-то пошло не так

Текст: Вадим Давыденко

Худший угонщик года - так назвали в Сети героя этого видео, снятого на юге Лондона. Замысел злоумышленника был прост и элегантен: среди бела дня он подъехал к понравившемуся ему Volkswagen Beetle на эвакуаторе, упаковал его - никто из прохожих, разумеется, не мог и заподозрить что-то неладное - и спокойно увез.

Фото: скриншот с www.youtube.com
Видео: зависший в воздухе байкер удивил пользователей Сети

Но, как сказали бы спортивные комментаторы, "подвела реализация". "Эвакуируя" Beetle, угонщик очень небрежно зафиксировал малолитражку. В итоге машину перекосило и, вместо того, чтобы катиться ровнехонько в фарватере эвакуатора, она сильно выдвинулась влево и задела припаркованный у обочины серебристый хэтчбек. Затем - черный минивэн, затем еще один минивэн и, как минимум, три подряд легковушки.

Столь небрежная "эвакуация", естественно, привлекла внимание зевак и видео мгновенно попало в соцсети. В течение нескольких дней все потешались над неумехой-эвакуаторщиком, пока полиция не заявила, что имел место угон машины.

Растяпа-угонщик пока не найден, но украденный им Volkswagen Beetle так пострадал, что ни прокатиться на нем, ни продать его уже невозможно. А когда злоумышленника поймают, то отвечать придется и за ущерб, нанесенный нескольким припаркованным машинам. Был ли до этого украден и сам автоэвакуатор - неизвестно, сигналов об угоне в полиции нет.

#видео