Видео: угонщик на эвакуаторе украл Volkswagen, но что-то пошло не так

Худший угонщик года - так назвали в Сети героя этого видео, снятого на юге Лондона. Замысел злоумышленника был прост и элегантен: среди бела дня он подъехал к понравившемуся ему Volkswagen Beetle на эвакуаторе, упаковал его - никто из прохожих, разумеется, не мог и заподозрить что-то неладное - и спокойно увез.

Но, как сказали бы спортивные комментаторы, "подвела реализация". "Эвакуируя" Beetle, угонщик очень небрежно зафиксировал малолитражку. В итоге машину перекосило и, вместо того, чтобы катиться ровнехонько в фарватере эвакуатора, она сильно выдвинулась влево и задела припаркованный у обочины серебристый хэтчбек. Затем - черный минивэн, затем еще один минивэн и, как минимум, три подряд легковушки.

Столь небрежная "эвакуация", естественно, привлекла внимание зевак и видео мгновенно попало в соцсети. В течение нескольких дней все потешались над неумехой-эвакуаторщиком, пока полиция не заявила, что имел место угон машины.

Растяпа-угонщик пока не найден, но украденный им Volkswagen Beetle так пострадал, что ни прокатиться на нем, ни продать его уже невозможно. А когда злоумышленника поймают, то отвечать придется и за ущерб, нанесенный нескольким припаркованным машинам. Был ли до этого украден и сам автоэвакуатор - неизвестно, сигналов об угоне в полиции нет.