Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт
04.03.2022 11:04
Рубрика: Легковые авто

Ввезенных в Россию машин Suzuki хватит на 2-3 месяца

Текст: Майя Бирюкова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Японский концерн Suzuki уведомил российских покупателей о своих рабочих процессах в марте этого года. Запасы на складах дилеров позволяют удовлетворить спрос на автомобили бренда на ближайшие 2-3 месяца.

Фото: Максим Блинов / РИА Новости
"Желающим сменить машину стоит поторопиться". Эксперт предупредила россиян

Как следует из сообщения ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС", официального импортера продукции Suzuki Motor Corporation на территорию России, складской запас запчастей также позволяет бесперебойно вести сервисное обслуживание. Сейчас концерн предпринимает все усилия для того, чтобы логистическая и производственная цепочки работали на обеспечение машинами и запчастями российских покупателей в условиях новых рыночных реалий.

Что касается цен на автомобили и комплектующие, то ситуация будет корректироваться в зависимости от курсов валют, действий конкурентов, спроса и наличия продукции, подчеркнули представители компании. Сейчас все операции между дилерами и дистрибьютором идут в стандартном режиме, согласно внутренним регламентам работы.

Напомним, за несколько дней сразу несколько ведущих автопроизводителей заявили о приостановке работы на российском рынке, это касается как производства, так и импорта готовой продукции. В первую очередь это касается европейских брендов. На фоне сложившейся ситуации эксперты прогнозируют рост спроса на продукцию азиатского и отечественного автопрома.

#Suzuki