Ввезенных в Россию машин Suzuki хватит на 2-3 месяца

Японский концерн Suzuki уведомил российских покупателей о своих рабочих процессах в марте этого года. Запасы на складах дилеров позволяют удовлетворить спрос на автомобили бренда на ближайшие 2-3 месяца.

Как следует из сообщения ООО "СУЗУКИ МОТОР РУС", официального импортера продукции Suzuki Motor Corporation на территорию России, складской запас запчастей также позволяет бесперебойно вести сервисное обслуживание. Сейчас концерн предпринимает все усилия для того, чтобы логистическая и производственная цепочки работали на обеспечение машинами и запчастями российских покупателей в условиях новых рыночных реалий.

Что касается цен на автомобили и комплектующие, то ситуация будет корректироваться в зависимости от курсов валют, действий конкурентов, спроса и наличия продукции, подчеркнули представители компании. Сейчас все операции между дилерами и дистрибьютором идут в стандартном режиме, согласно внутренним регламентам работы.

Напомним, за несколько дней сразу несколько ведущих автопроизводителей заявили о приостановке работы на российском рынке, это касается как производства, так и импорта готовой продукции. В первую очередь это касается европейских брендов. На фоне сложившейся ситуации эксперты прогнозируют рост спроса на продукцию азиатского и отечественного автопрома.