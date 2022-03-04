"Желающим сменить машину стоит поторопиться". Эксперт предупредила россиян

Банки уже начали повышать ставки по автокредитам, в то время как дилеры в текущих экономических условиях предпочитают продавать машины за наличный расчет.

Ситуацию усугубляет еще тот факт, что ведущие банки на рынке автокредитования попали под санкции и на сегодняшний день приостановили выдачу автокредитов.

Как считает член правления, директор по развитию розничного бизнеса РГС Банка Марина Дембицкая, с учетом резкого повышения ключевой ставки рост ставок на кредитные продукты, включая автокредиты, который наблюдался в прошлом году из-за удорожания фондирования для банков, в ближайшей перспективе продолжится.

"Исходя из текущих котировок курса рубля и геополитической обстановки цены на новые автомобили в России будут расти гораздо более быстрыми темпами, чем предполагалось ранее. При этом, несмотря на рост ставок и средний чек, мы прогнозируем дальнейший рост спроса на автокредиты. На фоне падения реальных доходов у россиян остается не так много возможностей для покупки машины за наличные, и кредиты для многих останутся единственной возможностью совершить крупные покупки. Проблемы, вызвавшие дефицит автомобилей и рост цен, теперь только усугубятся. Так что желающим сменить машину стоит поторопиться", - советует Марина Дембицкая.