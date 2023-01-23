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23.01.2020 10:01
Рубрика: Авто
Проект: В регионах

Видео: таксист прокатил конфликтовавшего с ним водителя на капоте

Текст: Вадим Давыденко

По короткому ролику сложно понять, кто был инициатором этой эффектной поездки по центру Белгорода: водитель такси или повисший на капоте его машины молодой человек. Заезд был недолгим, не более двух кварталов, и завершился для доморощенного каскадера без травм.

Фото: скриншот с www.youtube.com
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Как позже выяснили в полиции, начались экстремальные покатушки с обычного дорожного конфликта на перекрестке ул.Вокзальной и пр.Славы. Водитель Volkswagen повздорил с сидевшим за рулем Renault Logan таксистом и для продолжения бурной дискуссии вышел на проезжую часть.

А потом - раз! и один участник конфликта уже везет другого на капоте, а тот изо всех сил держится за "дворники" и костерит оппонента на чем свет стоит.

Инцидентом заинтересовалась полиция и, скорее всего, наказаны будут оба участника ссоры. Один - по ч.2 ст.12.23 КоАП РФ "Перевозка людей вне кабины автомобиля", другой - за ущерб, нанесенный лобовому стеклу такси.

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