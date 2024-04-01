Но если это произошло, то не стоит паниковать, а нужно следовать стандартной процедуре, о которой "Российской газете" рассказал зампредседателя Экспертного Совета Банка России по защите прав потребителей финансовых услуг, основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев.

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Какие данные мошенники обычно крадут для оформления кредита

С развитием цифровых технологий профессиональные кредиторы (те, кто имеют лицензию ЦБ или числятся в его реестрах) стараются выдавать все больше и больше денег в долг с помощью платежных карт и через интернет.

Но для этого нужно клиентам кредитных организаций пройти идентификацию.

Самый привычный способ идентификации - прибыть в отделение кредитора, предъявить документы (паспорт и т.п.) и подписать договор на обслуживание, в том числе с помощью платежных карт.

Плюсы: кредитор точно знает, что вы - это вы даже без проверки ваших данных в государственных информационных системах, и поэтому договор может включать любые условия и любые по размеру суммы.

Минусы: надо найти время на поход в офис, который не всегда на расстоянии "вытянутой руки".

Риски: У платежной карты есть идентификаторы (не важно, кредитная она или дебетовая), и для ее использования в интернете достаточно знать их. 16-значный номер карты, срок ее действия и секретный код. Все вместе - это ключ к вашему счету (кошельку), где "лежат" деньги.

Для безопасности в последнее время большинство сайтов требуют дополнительно ввести одноразовый пароль, направленный на номер мобильного телефона, указанный при получении карты в банке.

Поэтому ни в коем случае нельзя никому давать доступ к идентификаторам карты, а тем более сообщать одноразовый код, пришедший в смс.

Рекомендации:

Если вы потеряли контроль над вашими платежными картами хоть на время, не ленитесь сразу же заблокировать их.

Если вы потеряли контроль над вашими платежными картами хоть на время, не ленитесь сразу же заблокировать их. Если в банке есть такая опция, установите лимиты на транзакции (сколько можно потратить без дополнительной проверки со стороны банка и т.п.).

Если в банке есть такая опция, установите лимиты на транзакции (сколько можно потратить без дополнительной проверки со стороны банка и т.п.). Если у вас просят передать данные карты для перечисления выигрыша, долга или возврата излишне удержанных сумм - рекомендуйте сделать перевод по номеру телефона.

И, конечно же, не сообщайте никому никакие коды из смс и пуш-уведомлений ни от каких отправителей.

Самый "быстрый" способ идентификации - "прибыть" в интернет-отделение кредитора (не суть важно, банк это или МФО) и подписать договор на обслуживание с помощью электронной подписи.

Плюсы: скорость и возможность осуществления операций из любого места.

Минусы: размер суммы договора зависит не только от того, как кредитор оценивает вашу платежеспособность, но и от того, насколько сложными являются способы проверки того, кто на "другом конце провода".

Поэтому в законодательстве определено, что для идентификации в удаленном режиме для операций на сумму не более 15 тысяч рублей достаточно сверки данных документов с данными, хранящимися в государственных информационных системах.

Риски: При такой минимальной идентификации данные ваших персональных документов (серия и номер, дата выдачи и другие идентификаторы) являются "ключом" к подтверждению кредитору того, что "на другом конце провода" он имеет дело именно с вами.

Именно поэтому раскрытие данных документов, используемых для идентификации, -это помощь мошенникам получить от вашего имени деньги, долг за которые будет значиться за вами.

Рекомендации:

Если предлагают сделать копию ваших документов "для экономии времени" - требуйте заполнения необходимых данных без снятия копий.

Если предлагают сделать копию ваших документов "для экономии времени" - требуйте заполнения необходимых данных без снятия копий. Если вас просят прислать копии или фото персональных документов для перечисления выигрыша, долга или возврата излишне удержанных сумм - рекомендуйте сделать перевод по номеру телефона.

Как защитить свои данные на госуслугах

Очень часто даже без раскрытия данных паспорта, ИНН или СНИЛС, после многочисленных звонков впервые в своей жизни проверив кредитную историю, многие находят в ней информацию о займах, которые они не брали - как это возможно?

Если можно пройти в удаленном режиме идентификацию лишь на основании данных документов, а сами данные есть в государственных информационных системах, то мошенникам не надо гоняться за тем, чтобы сделать копию паспорта. Достаточно получить доступ к вашему личному кабинету на портале государственных услуг.

Мы привыкли использовать портал госуслуг, нам нравится удобство и экономия времени и сил, которые они предоставляют. Но в погоне за удобством мы не хотим усложнять доступ к тем самым данным наших документов, которые там хранятся.

Как можно отдать доступ к личному кабинету на сайте

Регистрация на сайте - это всегда создание идентификатора ("логин") и пароля.

В качестве идентификатора ("логина") на портале госуслуг используются СНИЛС, либо номер мобильного телефона, либо адрес электронной почты.

Пароль должен быть самым сложным и, если его надо сохранить - лучше сделать это в специальных программах ("менеджеры паролей").

Для того, чтобы усилить защиту от перехвата доступа с октября прошлого года при использовании веб-версии портала госуслуг обязательно введение дополнительного кода из смс (т.н. "второй фактор").

Но так как люди забывают пароли, на сайте есть процедура восстановления доступа, для начала которой достаточно ввести код из смс, пришедшего на ваш мобильный телефон.

Рекомендация:

- Мало кто знает, что на портале в качестве второго фактора можно использовать не 4-хзначные коды из смс, а 6-тизначные одноразовые действующие всего 60 секунд пароли из генераторов таких паролей (примеры - Яндекс ID, Kaspersky Password Manager и т.п.).

И если мошенники попытаются получить ваши данные через портал госуслуг через процедуру "Забыл пароль / Восстановить доступ", чтобы потом использовать их для получения денег от вашего имени через упрощенную идентификацию, им нужен 4-хзначный код из смс, который придет на ваш номер телефона. Но если вы включили в качестве дополнительного фактора ввод 6-тизначного кода из генератора паролей, то просто помните, что только для доступа через веб-версию Вам нужны 6 цифр, а не 4 из смс как мошенникам.

Как не допустить ухудшения кредитной истории

Что можно сделать, чтобы сократить риски потери времени, денег и ухудшения качества кредитной истории (вашей финансовой репутации):

Если вам звонят с неизвестного номера, а вам надо на него ответить, и вы быстро поняли, что это очередной мошенник, не забудьте, что в современных телефонах есть функция "заблокировать номер". 2-3 попытки в течение дня и внесение вами таких номеров в список заблокированных - на несколько дней вас не будут беспокоить, пока не прикупят новых номеров;

Если вам звонят с неизвестного номера, а вам надо на него ответить, и вы быстро поняли, что это очередной мошенник, не забудьте, что в современных телефонах есть функция "заблокировать номер". 2-3 попытки в течение дня и внесение вами таких номеров в список заблокированных - на несколько дней вас не будут беспокоить, пока не прикупят новых номеров; Не оставляйте платежные карты без присмотра или быстро блокируйте их если такое произошло там, где было много людей;

Не оставляйте платежные карты без присмотра или быстро блокируйте их если такое произошло там, где было много людей; Не вводите данные платежных карт на сайтах если это одноразовая покупка;

Не вводите данные платежных карт на сайтах если это одноразовая покупка; Установите лимиты по операциям по вашим платежным картам;

Установите лимиты по операциям по вашим платежным картам; Не оставляйте данные ваших документов и не позволяйте снимать копии с них без излишней необходимости;

Не оставляйте данные ваших документов и не позволяйте снимать копии с них без излишней необходимости; Не сообщайте никому пароли из смс.

Не идите на поводу мифов из серии "я никогда не брал кредитов / займов, и поэтому у меня нет кредитной истории", или "я не собираюсь брать кредиты / займы, и мне не нужно проверять свою историю" - проверяйте свою кредитную историю регулярно и не только в одном или 2-х бюро кредитных историй, ведь основных бюро - 4.

Подсказка: получить кредитные отчеты в бюро кредитных историй можно бесплатно лишь 2 раза в год, но в последнее время на рынке появились сервисы бесплатной проверки кредитной истории сразу из нескольких бюро и бесплатно не менее 12 раз в год.

Что делать, если на ваше имя взяли кредит

Если в кредитной истории найдутся кредиты и займы, которые вы не брали, следует: