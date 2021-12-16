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Пресс-релизы СКФО

16.12.2021
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Почти 97 млн рублей заплатили должники "Россети Северный Кавказ" на Ставрополье
16.12.2021
Фото: ПАО "Россети" В КЧР до суда погасили 27 млн рублей задолженности перед "Россети Северный Кавказ"
14.12.2021
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" Энергоснабжение в Дагестане восстановлено энергетиками "Россети Северный Кавказ"
13.12.2021
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ" "Россети Северный Кавказ" усилили работу по профилактике детского травматизма
Региональные спецпроекты
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости 11:40

За сутки в России подтверждено 27 743 случаев COVID-19 в 85 регионах

В 85 регионах РФ подтверждено 27 743 случаев COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу за ситуацией с коронавирусом. Среди вновь выявленных случаев 7,6% без клинических проявлений

Бесценный Новый год: 10 самых дорогих коттеджей на предстоящие праздники 16.12.2021

Бесценный Новый год: 10 самых дорогих коттеджей на предстоящие праздники

Аналитики сервиса ЦИАН составили рейтинг самых дорогих коттеджей, которые сдаются в период новогодних праздников. Цена самого дорогого объекта достигает 900 тысяч рублей за аренду четырех праздничных дней

На Новый год по России запустят более 500 дополнительных поездов 15.12.2021

На Новый год по России запустят более 500 дополнительных поездов

В новогодние праздники традиционно увеличивается пассажиропоток между регионами. Чтобы отправиться в путешествие в любой момент и билеты были доступны к каникулам, по России запустят более 500 дополнительных поездов

Гидрометцентр спрогнозировал теплый январь 15.12.2021

Гидрометцентр спрогнозировал теплый январь

Январь 2022 года на европейской части страны обещает быть не слишком морозным, считают в Гидрометцентре. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы или даже превышать ее

Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета 14.12.2021

Путин исполнил мечту ставропольской школьницы о посещении балета

Тринадцатилетняя школьница из Ставропольского края отправится на постановку балета "Лебединое озеро" в Мариинский театр Петербурга. В начале декабря шар с заветной мечтой девочки снял с "Елки желаний" президент России Владимир Путин

Жители каких регионов могут купить новый автомобиль 13.12.2021

Жители каких регионов могут купить новый автомобиль

В среднем в уходящем году доля российских семей, которым доступен новый недорогой автомобиль, составила 18 процентов. Наверху рейтинга оказались северные регионы: здесь высокие зарплаты и немалая доля семей состоит из молодых работников без детей

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7% 10.12.2021

Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России достиг 55,7%

Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 53,7% до 55,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Лидирует Севастополь – там уровень иммунитета достиг 83,7%. Еще в шести регионах показать превысил порог в 72 процента

16:18

В Махачкале при взрыве газа в салоне красоты пострадала женщина

Происшествия, ЧП, Пожары
12:59

Мошенник через соцсети выманил у женщины 2,2 миллиона рублей

Происшествия, Преступления, Криминал
12:36
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

"Россети Северный Кавказ" и спасатели Осетии обсудили взаимодействие при ЧС

11:55

Под Владимиром изъяли более 700 килограммов наркотиков

Происшествия, Правосудие, Следствие
11:19

Ставрополец устроил дебош в поезде и сорвал стоп-кран

Происшествия, Правосудие, Охрана порядка
10:01
Фото: Пресс-служба ГУ ГИБДД по Ставрополью

На трассе "Кавказ" два человека погибли в тройном ДТП с фурой

Происшествия, ЧП, ДТП
16.12.2021
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

Почти 97 млн рублей заплатили должники "Россети Северный Кавказ" на Ставрополье

16.12.2021
Фото: ПАО "Россети"

В КЧР до суда погасили 27 млн рублей задолженности перед "Россети Северный Кавказ"

16.12.2021

Для жителей Ставрополья отменили курортный сбор внутри региона

Власть, Работа власти, Регионы
16.12.2021
Фото: iStock

Власти Дагестана поддержали проект центра для детей-инвалидов

Правительство Дагестана окажет господдержку общественной организации помощи инвалидам. Им выделен земельный участок для строительства дневного центра для детей и молодых людей с инвалидностью

Власть, Работа власти, Регионы
16.12.2021
Фото: Муса Салгереев/ТАСС

За сутки в России подтверждено 28 486 случаев COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявили 28 486 новых пациента с коронавирусом в 85 регионах страны. У 7,3% из них нет клинических проявлений болезни. За все время в РФ зафиксировали 10 131 646 случаев COVID-19

Общество, Здоровье
15.12.2021
Фото: <a href="https://roubaud.ru/">ROUBAUD.RU</a>

Дагестанские музеи ждут возвращения эскиза Франца Рубо "Штурм аула Ахульго"

Культура, Арт, Живопись
15.12.2021

В Дагестане для мониторинга земель привлекли беспилотники

Власть, Работа власти, Регионы
15.12.2021
Фото: ПАО "Россети Северный Кавказ"

"Россети Северный Кавказ" укрепляют платежную дисциплину в Ингушетии

15.12.2021
Фото: iStock

Глава Дагестана поручил решить проблему с выплатой детских пособий

В Дагестане зафиксирован рост обращений, связанных с вопросами задержки социальных выплат. Глава региона дал Минтруда республики две недели для отчета о работе управлений соцзащиты

Власть, Работа власти, Регионы
15.12.2021

Путин поговорил по телефону с девочкой Таней

Власть, Работа власти
15.12.2021
Фото: Пресс-служба Басманного суда

Мосгорсуд отменил приговор отравителю Сабанову

Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного суда в отношении Мурата Сабанова. Уроженец Кабардино-Балкарии был осужден на длительный срок за серию отравлений и грабежей в центре Москвы

Происшествия, Правосудие, Суд
15.12.2021
Фото: Антон Вергун / РИА Новости

За сутки в России подтверждено 28 373 случая COVID-19 в 85 регионах

За прошедшие сутки в России выявили 28 373 новых пациента с коронавирусом в 85 регионах страны. У 6,8% из них нет клинических проявлений болезни. За все время в РФ зафиксировали 10 103 160 случаев COVID-19

Общество, Здоровье
15.12.2021
Фото: Елена Афонина/ ТАСС

В Чечне выбрали самого стильного кота

Общество, Ежедневник, Праздники
15.12.2021

Следователи задержали бандита, убившего трех человек на Ставрополье

Происшествия, Правосудие, Следствие
14.12.2021
Фото: Михаил Пинкус

На месте свалок проводят экскурсии и соревнования

Общество, Экология
14.12.2021

Опубликовано видео пожара на газопроводе в Ставропольском крае

Происшествия, ЧП, Аварии и катастрофы
14.12.2021

На Ставрополье 18 населенных пунктов остались без газа из-за пожара

Происшествия, ЧП, Пожары
14.12.2021

Губернатор Ставрополья прибыл на место пожара на газопроводе

Происшествия, ЧП, Аварии и катастрофы
14.12.2021

На Ставрополье начался сильный пожар на газопроводе

Происшествия, ЧП, Пожары
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