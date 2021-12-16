Аналитики сервиса ЦИАН составили рейтинг самых дорогих коттеджей, которые сдаются в период новогодних праздников. Цена самого дорогого объекта достигает 900 тысяч рублей за аренду четырех праздничных дней
В новогодние праздники традиционно увеличивается пассажиропоток между регионами. Чтобы отправиться в путешествие в любой момент и билеты были доступны к каникулам, по России запустят более 500 дополнительных поездов
Январь 2022 года на европейской части страны обещает быть не слишком морозным, считают в Гидрометцентре. Температура воздуха будет в пределах климатической нормы или даже превышать ее
Тринадцатилетняя школьница из Ставропольского края отправится на постановку балета "Лебединое озеро" в Мариинский театр Петербурга. В начале декабря шар с заветной мечтой девочки снял с "Елки желаний" президент России Владимир Путин
В среднем в уходящем году доля российских семей, которым доступен новый недорогой автомобиль, составила 18 процентов. Наверху рейтинга оказались северные регионы: здесь высокие зарплаты и немалая доля семей состоит из молодых работников без детей
Уровень коллективного иммунитета в России за неделю вырос с 53,7% до 55,7%, заявила вице-премьер Татьяна Голикова. Лидирует Севастополь – там уровень иммунитета достиг 83,7%. Еще в шести регионах показать превысил порог в 72 процента
Мосгорсуд рассмотрел апелляционные жалобы и апелляционные представления на приговор Басманного суда в отношении Мурата Сабанова. Уроженец Кабардино-Балкарии был осужден на длительный срок за серию отравлений и грабежей в центре Москвы