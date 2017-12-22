Ивановец спас соседей при обрушении дома

Житель города Юрьевец в Ивановской области, где обрушился жилой дом, спас соседей от гибели: он вовремя заметил трещину в стене и разбудил людей.

Об этом сообщила ТАСС старший помощник руководителя управления Следственного комитета по региону Ирина Котова.

По данным регионального ГУ МЧС, сообщение об обрушении части дома на улице Пушкина в Юрьевце поступило Центр управления в кризисных ситуациях около шести часов утра. На место сразу выехали спасатели, сотрудники прокуратуры, администрации города, представители аварийных служб.

- На момент прибытия первых пожарно-спасательных подразделений в 06.18 наблюдается обрушение внешней стены пятиэтажного двухподъездного многоквартирного дома. С 06.40 до 07.10 эвакуировано 54 человека. Жители отправлены в пункт временного размещения. Погибших, пострадавших нет, - сообщили в МЧС.

Человеческих жертв удалось избежать лишь благодаря бдительности одного из жильцов: услышав треск рано утром, он увидел ползущую по стене дома трещину и быстро разбудил соседей. Послушав соседа, люди успели покинуть свои квартиры до обрушения стены и остались живы.

Как выяснили в МЧС, жильцы обрушившегося дома до этого жаловались в управляющую компанию на трещины в стенах здания, и в сентябре этого года коммунальщики уже занимались укреплением несущих конструкций. Однако дом все равно обрушился.

По факту ЧП в прокуратуре назначили доследственную проверку.

- Установлено, что на улице Пушкина, 33-А в Юрьевце расположен 40-квартирный пятиэтажный кирпичный дом, 1972 года постройки. В доме фактически проживали 54 человека (19 и 35 человек в первом и втором подъездах соответственно). В связи с сильным треском в стенах утром 22 декабря жители первого подъезда самостоятельно вышли на улицу, после чего произошло обрушение левого угла первого подъезда с 1 по 5 этаж на тыльной стороне дома, - сообщили в облпрокуратуре.

Выяснилось, что пострадавший дом был расположен на болотистой почве, к его фундаменту очень близко подступали грунтовые воды.

- При содержании дома управляющая компания систематически осуществляла откачку грунтовых вод и перед администрацией Юрьевецкого муниципального района, как собственником жилого помещения, ставился вопрос о необходимости проведения работ по обеспечению устойчивости фундамента, - пояснили в прокуратуре.

Год назад Ивановская область неоднократно попадала в трагические сводки происшествий в связи с обрушениями жилых домов. Так, 4 апреля 2016 года в Иванове обрушился дом № 7 в аптечном переулке. Спасателям пришлось эвакуировать из соседнего здания 11 человек, никто из них не пострадал.

23 апреля 2016 года в поселке Старая Вичуга произошло обрушение кровли и перекрытий в двухэтажном кирпичном здании 1962 года постройки, на первом этаже которого находился продуктовый магазин. Площадь разрушения составила 50 квадратных метров. С 6 апреля дом находился на реконструкции, в нем никто не жил. К счастью, и тогда обошлось без пострадавших.

В октябре 2016 страшная трагедия произошла в поселке Ильинское-Хованское Ивановской области, где из-за хлопка газа обрушился многоквартирный дом. Под обломками здания погибли три женщины.

Через несколько дней двухэтажный многоквартирный дом рухнул на улице Минской в Иванове. Жертвами обрушения стали шесть человек, в том числе молодая семья с четырехлетней девочкой. Как выяснилось впоследствии, причиной обрушения здания стал взрыв бытового газа.