Разбор завалов на месте обрушения ивановского дома завершен

Спасатели завершили аварийно-поисковые работы на месте обрушившегося подъезда пятиэтажного дома в городе Юрьевец Ивановской области, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального управления МЧС.

Стена пятиэтажного двухподъездного дома № 33а по улице Пушкина обрушилась рано утром 22 декабря.

Благодаря бдительности одного из жильцов дома, услышавшего ночью подозрительный треск и оповестившего об опасности соседей, человеческих жертв удалось избежать: люди вовремя успели покинуть разрушающееся жилище.

- Аварийно-спасательные работы на месте завершены, погибших, пострадавших не обнаружено, - говорится в сообщении.

Специально для обследования здания из Нижнего Новгорода спасатели доставили комплекс "Струна". С его помощью удалось установить, что для дальнейшего проживания людей здание непригодно.

По данным правительства региона, в доме зарегистрированы 78 человек, но постоянно проживают 54. Власти предоставили 33 пострадавшим места в пункте временного размещения, остальных жильцов приютили родственники. Руководители области пообещали помочь пострадавшим, предоставив им горячее питание и медикаменты.

По факту обрушения дома СК возбудил уголовное дело. По данным прокуратуры области, осенью этого года в здании 1970-х годов постройки был проведен ремонт.