СК начал проверку обрушившегося под Иваново дома

СК начал доследственную проверку по факту обрушения части пятиэтажного многоквартирного дома в Юрьевце, сообщили в следственном управлении по Ивановской области.

- По имеющейся информации, 22 декабря 2017 года около трех часов ночи один из жильцов дома, проснувшись, услышал треск, а также заметил, что в стене квартиры образовалась трещина. Благодаря бдительности мужчины, разбудившего соседей, жильцы успели покинуть здание до обрушения, - рассказала старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ирина Котова.

Ранее жители дома обращались в управляющую компанию по поводу трещин в стенах пятиэтажки, в сентябре проводились работы по укреплению ее конструкций.

Напомним, 22 декабря около 6.15 рухнул угол дома с первого по пятый этаж. Никто не пострадал, эвакуировано 54 человека. Правительство региона пообещало помощь жителям многоэтажки.