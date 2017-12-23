Взорвавшийся в Омске газовый баллон был установлен незаконно

Газовый баллон, взрыв которого привел к обрушению стены в квартире многоэтажного дома в Омске, был установлен незаконно. К таким предварительным выводам пришли в прокуратуре Омской области.

В ведомстве сообщают, что на контроль взят ход проверки в связи со взрывом газового баллона.

Предварительно установлено, что в субботу в квартире на последнем этаже десятиэтажного жилого дома на улице 2-й Амурский проезд произошел взрыв баллона газа.

"Баллон незаконно был установлен в помещении", - говорится в сообщении областной прокуратуры.

В результате происшествия пострадала хозяйка квартиры. С травмами (переломами конечностей) и ожогами она доставлена в медицинское учреждение. Ее супруг, получивший незначительные ожоги, от госпитализации отказался. Взрывом разрушены две панельные плиты дома, введенного в эксплуатацию несколько месяцев назад.

Проживающие в данном жилом доме граждане эвакуированы и находятся в пункте временного размещения при гостиничном комплексе. Всего - 75 человек.

По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры реагирования.