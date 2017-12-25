Глава Комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев предложил отказаться от "регулярных" чартеров. По его мнению, это позволит исключить массовые срывы рейсов, как это было в случае с авиакомпанией "ВИМ-Авиа", когда в конце туристического сезона она сняла с себя ответственность за вывоз пассажиров с курортов.

Как пояснил "РГ" Евгений Москвичев, речь идет о чартерах, которые перевозчики осуществляют на регулярной основе, как челноки. Кроме того, для туристических туров он предлагает подстраховать пассажиров от полетов без билетов: если вы забронировали поездку, то через месяц туроператор должен вам продать или выдать на руки билеты на курорт и обратно, пояснил Москвичев, напомнив, что в случае с "ВИМ-Авиа" пассажирам просто давали маршрутную квитанцию с ориентировочной датой вылета.

Чартеры должны остаться только для бизнес-авиации, где есть спрос на нерегулярные перевозки, добавил Москвичев.

Другой волнующий всех вопрос - о невозвратных железнодорожных билетах - Госдума обсудит в 2018 году, когда РЖД предоставит гарантии, что с введением "невозвратных" тарифов цены на билеты (особенно в плацкарте) не вырастут. "Мы увидели, какие есть "минусы" и "плюсы" от введения невозвратных тарифов в авиации, и будем очень внимательно обсуждать введение таких тарифов на железной дороге", - пообещал Москвичев.

Кроме того, он предлагает отложить введение запрета на перевозку детей в автобусах, выпущенных более 10 лет назад. Вступление в силу этой нормы уже не раз переносилось, скорее всего и на этот раз оно будет перенесено - с 1 января 2018 года еще на год. Вводить возрастной ценз нужно, когда 95 процентов автобусов будут не старше пяти лет, а у нас еще бегают по дорогам 12 тысяч старых "ЛиАЗов". Для повышения безопасности перевозок детей стоит в первую очередь ввести лицензирование заказных перевозок и обязательное прохождение техосмотра два раза в год с проведением ремонта при необходимости, отметил Москвичев.

Отказ от "массовых" чартеров позволит исключить повторение историй, подобных коллапсу "ВИМ-Авиа"

Для заказных автобусов (если они не сопровождаются машинами полиции) на основе ГЛОНАСС надо создать систему "сопровождения" диспетчерами, по аналогии с авиацией. Диспетчерские центры, которые стоит организовать в каждом субъекте РФ, должны следить за движением автобуса, соблюдением водителем пассажирского транспорта скоростного режима, предупреждать его о погодной ситуации на дороге, полагает Москвичев.

Кроме того, он считает, что нужно вводить допуск к перевозкам или лицензирование для грузовиков на внутренних маршрутах и отзывать право на перевозки за перевес.

По запросам перевозчиков Минтранс уже начал проверки региональных автоматических систем весогабаритного контроля на региональных и межмуниципальных дорогах, первая выездная проверка показала, что измерительные рамки на региональных постах работают с высокой точностью, это важно для сохранения дорог и безопасности дорожного движения. "Мы продолжим проверочные мероприятия в субъектах, где такие пункты уже работают, а также начинается их внедрение. В первую очередь мы направим комиссию в регионы, из которых поступает наибольшее число обращений перевозчиков", - сообщил первый замглавы минтранса Евгений Дитрих.

Еще одной проблемой, которую предстоит решить, является безопасность пешеходных переходов и железнодорожных переездов. На обустройство переходов Москвичев предлагает использовать деньги, собранные за последние четыре года страховщиками в рамках обязательного страхования пассажиров, - это 17 миллиардов рублей при выплатах 4 миллиардов по страховым случаям. На строительство двухуровневых путепроводов над железными дорогами стоит в течение пяти лет откладывать ежегодно 15 миллиардов рублей из акцизов на горючее. Чтобы оптимизировать расходы, нужно восемь тысяч имеющихся в России железнодорожных переездов разбить по категориям и для каждой прописать требования, создать типовые проекты. Предложения по этому поводу в Госдуме ждут от РЖД.