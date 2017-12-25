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25.12.2017 16:41
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Собянин потребовал тщательного расследования ЧП с автобусом

Текст: Сергей Бабкин
Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на место крупного ДТП с автобусом на Славянском бульваре. Глава города потребовал тщательного расследования трагедии.
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Мэр также заявил о предстоящей проверке всего автобусного парка. "Все виновные в трагедии будут наказаны", - заявил Собянин в эфире телеканала "Москва 24".

Фото: kozhazakaz/instagram.com
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В компании "Мострансавто" сообщили, что официальные причины трагедии с автобусом "Славянский бульвар - Сколково" еще выясняются. Согласно словам очевидцев в социальных сетях и Telegram-каналах, автобус отъехал от остановки, где довольно долго простоял, в 14:46. Машина съехала с дороги и скатилась в переход, задавив около 20 человек. По данным на эту минуту, погибли 5 человек, еще 15 получили травмы. ТАСС со ссылкой на Сергея Собянина сообщил, что двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии, им оказывают всю необходимую помощь.

Пока озвучиваются две версии ДТП: неисправность автобуса или потеря управления водителем. На ранее опубликованных кадрах видеонаблюдения видно, как транспорт внезапно и резко стартовал и резко ушел вправо, прямо в переход. Следователи сейчас выясняют, почему водитель совершил такой резкий маневр.

На месте аварии сильно затруднено движение. ЦОДД просит водителей объезжать проблемный участок по Третьему транспортному кольцу, Мичуринскому проспекту и другим магистралям.

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