В СКР сообщили, на каком этапе находится расследование уголовного дела о гибели год назад военного самолета, летевшего в Сирию. Главный на сегодня вывод - взрыва на борту не было.

Как рассказала корреспонденту "РГ" официальный представитель следственного ведомства Светлана Петренко, к расследованию причин крушения привлечены лучшие следователи Следственного комитета РФ. Потерпевшими по уголовному делу признаны 156 человек.

- К настоящему времени проводится работа с более 100 свидетелями, в том числе должностными лицами Воздушно-космических сил, а также сотрудниками АО "Международный аэропорт Сочи", отвечавшими за подготовку судна к полету и управление воздушным движением, - сказала Петренко.

С участием экспертов проводится комплексная комиссионная летно-техническая судебная экспертиза полета самолета. Получены заключения по результатам проведенных 356 судебно-медицинских, 23 молекулярно-генетических, 3 взрыво-технических и одной фоноскопической экспертиз. Завершено судебное химическое исследование горюче-смазочных материалов.

Все полученные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна

Все полученные данные позволяют полностью исключить версию взрыва на борту воздушного судна, заявила представитель СКР.

В Сочи прошел траурный митинг, посвященный годовщине крушения военного самолета Ту-154. С утра на набережной в Адлерском районе Сочи, близ зоны поиска обломков Ту-154, было многолюдно. Рядом со штормящим морем возложили цветы и зажгли свечи, была объявлена минута молчания. В память о жертвах прозвучала самая знаменитая песня ансамбля имени Александрова - "Калинка".

- Уже год прошел, а я как будто вчера только видела огромное количество поисковых судов в море. Мы всей семьей тогда переживали, надеялись, что хоть кто-то выжил, - говорит пришедшая зажечь свою свечу памяти сочинка Оксана Петрова.

В столице на федеральном военном кладбище в память о жертвах катастрофы будет открыта стела. А в телецентре "Останкино" открыли Мемориал в память о погибших журналистах.

На церемонии открытия мемориала гендиректор НТВ Алексей Земский сказал: "То утро выходного дня мы будем вспоминать долго. Вечная им память". Глава Союза журналистов России Владимир Соловьев отметил, что у Останкинского пруда "сформировался уже своего рода некрополь погибших товарищей".

"Очень хочется надеяться, что продолжения этому не будет. Но у нас такая жизнь и работа. Вечная память нашим братьям, погибшим при исполнении своих служебных обязанностей", - сказал Владимир Соловьев.

На церемонии присутствовал первый замруководителя администрации президента РФ Алексей Громов. "Они вместе с сотнями своих коллег победили в этой войне, они победили в ней ценой своей жизни, но никому, благодаря работе российских журналистов, не удалось изменить той самой правды, которую они донесли людям. Мы обязательно будем помнить о них, а страна им всегда будет благодарна", - сказал он.

Мемориальную доску открыли у 16-го подъезда "Останкино". В композиции словно впечатаны стилизованные волны Черного моря и выбиты девять имен.

"Еще 366 дней назад 25 декабря был просто днем, с которого начинался отсчет последней предновогодней недели, и все ощущения этого дня были связаны с какими-то хлопотами, которыми всегда живут люди в это время. А вот год назад такая чернота сразу - и все. Я помню, что когда позвонил телефон, и понятно, что все спали, я вообще не мог понять, что происходит, и отказывался в это верить", - сказал директор Дирекции информационных программ Первого канала Кирилл Клейменов.

"Прошел ровно год, как упал самолет, в котором летели 92 человека: летчики, сотрудники министерства обороны, артисты хора Александрова, доктор Лиза и наши товарищи. Я помню отчаяние и бессилие тех дней и боль. Боль притупилась, но не прошла. Входя в свою редакцию, каждый день видим фотографии ребят, которые работали с нами на Первом канале, и, уходя с работы, смотрим на них. Поэтому они всегда с нами", - сказал генеральный директор Первого канала Константин Эрнст.

Напомним, что летевший в Сирию из подмосковного Чкаловского самолет потерпел крушение в море на рассвете, едва вылетев из аэропорта Сочи, где приземлялся для дозаправки. В середине января уже этого года прошли первые похороны жертв катастрофы. Так, погребение Елизаветы Глинки прошло на Новодевичьем кладбище в Москве, Валерия Халилова - в деревне Халино Владимирской области. 48 человек похоронены на Федеральном военном мемориальном кладбище в Мытищинском районе Московской области, еще 12 погибших - в Красноярском крае, Тульской области, Воронеже, Костроме, Архангельске и Хабаровске.