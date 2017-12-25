В Putin Team выбрали фирменную символику

В общественном движении Putin Team, основанном известным хоккеистом Александром Овечкиным в поддержку российского президента, выбрали фирменную символику. Речь идет сразу о трех проектах, которые вышли в решающий этап объявленного конкурса.

"В финал вышли три работы. Их авторами стали: Сергей Алферов, Николай Леванов и Валерий Хорохордин. Для последующего нанесения на экипировку и сувенирную продукцию движения было решено использовать все три варианта, за которые было отдано наибольшее количество голосов", - отмечается в сообщении на сайте Putin Team.

Конкурс был объявлен Овечкиным 24 ноября. Прием заявок длился до 15 декабря. Свое мнение до закрытия голосования высказали несколько десятков человек.

О присоединении к "команде Путина" объявили многие выдающиеся спортсмены, в том числе хоккеисты Павел Буре, Илья Ковальчук и Евгений Малкин, боксер Руслан Проводников, шахматист Сергей Карякин, футбольный тренер Валерий Газзаев, певец Николай Расторгуев и другие. После открытия сайта движения стать членом Putin Team может любой желающий - достаточно нажать на сайте кнопку "присоединиться" и авторизоваться с помощью соцсетей.

Ранее в Кремле сообщили, что в целом приветствуют "желание Саши выразить поддержку нашему президенту, тем более из-за рубежа", но добавили, что пока неизвестно, "в какой форме эта инициатива будет реализована".