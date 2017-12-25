В Турции с госслужбы уволили еще почти три тысячи человек

Правительство Турции приняло постановление, на основании которого с госслужбы уволены еще 2756 человек. Их подозревают в причастности к попытке переворота. Как уточняет ТАСС, без работы остались 637 военнослужащих, более 400 полицейских, 341 работник управления по делам религии.

Увольнения коснулись также сотрудников береговой охраны, Минюста, Минобразования, государственных университетов. Кроме того, закрыты 17 общественных организаций, в том числе семь фондов.

Напомним, в июле прошлого года группа солдат и офицеров предприняла попытку госпереворота в Турции. В подготовке путча и реализации этих планов Анкара обвиняет проживающего в США исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена.