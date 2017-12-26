Переговоры Беларуси и России по визам перенесли на 2018 год

Белорусско-российские экспертные консультации по соглашению о взаимном признании виз, запланированные на конец декабря, перенесены. Об этом сообщил РИА Новости начальник департамента по гражданству и миграции министерства внутренних дел Беларуси Алексей Бегун. Он добавил, что переговоры, возможно, пройдут в январе 2018 года.

Ранее Бегун сообщил, что проект соглашения практически согласован и находится в высокой степени готовности. Он отмечал, что до конца года был запланирован еще один раунд переговоров и взаимных консультаций на территории Белоруссии. Планировалось, что документ будет подписан до конца этого года, однако посол РФ в Минске Александр Суриков заявил, что проект соглашения о взаимном признании виз, возможно, окончательно подготовят к подписанию в январе-феврале 2018 года.

Напомним, что 15 ноября соглашение о взаимном признании виз обсудили главы дипломатических ведомств России и Беларуси Сергей Лавров и Владимир Макей.