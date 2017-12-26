Расследование аварии на Славянском бульваре передали в СК РФ

Ранее ГСУ СК по Москве открыл производство по части 2 статьи 238 УК РФ и 264 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, и нарушению ПДД, которое привело к гибели людей. Глава СК РФ Александр Бастрыкин принял решение передать дальнейшее расследование в главное следственное управление. К делу привлекут самых квалифицированных сотрудников. В рамках расследования назначен целый ряд экспертных исследований. В СК уверены, что следствие должно помочь предотвратить подобные аварии в дальнейшем.

Следователи в числе прочего проверяют показания водителя автобуса, который въехал в подземный переход. Мужчина утверждает, что машина начала самопроизвольное движение, и остановить ее не было возможности. В то же время производители автобуса заявили, что если бы шофер пытался тормозить, машина гарантированно бы остановилась. Озвучены также результаты медицинской экспертизы водителя - он был абсолютно трезв. Перед сменой достаточно отдохнул, катастрофа произошла всего лишь спустя два часа после начала рабочего дня.