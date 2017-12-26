У водителя попавшего в ДТП автобуса произошло кровоизлияние в мозг

Водитель съехавшего в подземный переход в Москве возле метро "Славянский бульвар" автобуса находится в тяжелом состоянии. У него произошло кровоизлияние в мозг, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в медицинских кругах.

У водителя тяжелое состояние - произошло кровоизлияние в мозг, сообщил источник агентства, уточнив, что пока допрашивать мужчину нельзя. Сейчас 58-летний водитель находится в больнице им. Боткина - он госпитализирован в нейрохирургическое отделение.

Напомним, 25 декабря автобус въехал в подземный переход около станции метро "Славянский бульвар", в результате чего погибли четыре человека, еще 15 получили травмы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

Пока СК РФ проверяет слова водителя о неисправности тормозной системы автобуса. Следователи приступят к проведению следственных действий с ним после разрешения врачей. Результаты медицинского освидетельствования показали, что водитель автобуса был трезв.