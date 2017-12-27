Спецназ не обнаружил стрелявшего на фабрике "Меньшевик"

Бойцы Росгвардии и полицейские полностью проверили помещения фабрики "Меньшевик" в Москве, однако не обнаружили стрелка.

Как заявили представители ГУ МВД по Москве, злоумышленник мог скрыться еще до того, как было выставлено оцепление.

В связи с этим было решено расширить зону поиска. В СМИ и ранее озвучивались данные, что предполагаемый стрелок Илья Аверьянов скрылся во время штурма.

Территория промзоны довольно обширная, поэтому экс-владелец "Меньшевика" вполне мог скрыться. Его ищут уже на протяжении шести часов.

Напомним, что бывший хозяин фабрики расстрелял охранника здания во время конфликта с новым собственником.

ГСУ СК возбудил уголовное дело по фактам убийства и незаконного оборота оружия.