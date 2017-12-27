Первых резидентов ТОСЭР "Рузаевка" включили в федеральный реестр

Два первых резидента территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР) в "железнодорожной столице" Мордовии - Рузаевке - включены в федеральный реестр.

Соответствующее решение принято Минэкономразвития России.

Официальный статус резидента ТОСЭР "Рузаевка" получило предприятие "Прогресс" с проектом по созданию в городе производства корпусной и мягкой мебели. По планам, объем инвестиций составит 500 миллионов рублей, а производственная мощность - миллиард рублей в год. В ходе реализации проекта будет создано 300 новых рабочих мест.

Вторым резидентом ТОСЭР стало Научно-производственное объединение "Промышленная микробиология". Проект предусматривает организацию предприятия по выпуску пищевых добавок для скота. Это позволит создать 17 новых рабочих мест. Мощность производства составит 25 миллионов рублей в год, объем инвестиций - 53,5 миллиона рублей.

Напомним, что постановление Правительства РФ №1165 "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Рузаевка" было подписано 27 сентября текущего года.

Рузаевка стала первым городом Мордовии, получившим этот статус.

В ноябре состоялось заседание комиссии по инвестиционным проектам при министерстве экономики РМ, в ходе которого были заключены соглашения с первыми двумя резидентами ТОСЭР.