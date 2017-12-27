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27.12.2017 10:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Ижевске в обрушившийся дом начали заселять людей

Текст: Яна Шамаева (Ижевск)

В Ижевске в дом, подъезд которого обрушился в ноябре этого года, начали заселять людей. Сегодня в свои квартиры попадут жители с первого по третий подъезды - всего 334 человек, сообщил и.о. министра строительства Удмуртии Иван Ястреб.

Фото: РИА Новости
Как Ижевск переживает трагедию после обрушения подъезда дома

В 10.00 начнут заселять первый подъезд, с 11.30 - второй, с 13.00 - третий.

- У нас сформировано 20 бригад. Проходим в каждую квартиру с жильцами, смотрим, что там в порядке или не в порядке, делаем отметки в акте. На сегодняшний день электричество уже подано. При захождении жильцов мы подаем горячую, холодную воду и газ, - пояснил первый заместитель главы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов.

Сейчас власти Удмуртии продолжают вести мониторинг дома, в здании установлены специальные маячки, которые контролируют состояние конструкций. Однако ранее жители дома жаловались на трещины в подъездах.

- Это трещины естественного износа здания, которое эксплуатируется с 1990 года. Они не вызваны взрывной волной, - сказал и.о. министра строительства Иван Ястреб.

Сейчас на месте происшествия продолжается демонтаж пятой секции, который должны закончить до конца января 2018 года, до 15 февраля - полностью утеплить стены.

- После этого у нас будет работать московская комиссия, которая проведет обследование. По итогам мы примем решение о возможности проживания в четвертой и шестой секциях, - уточнил первый замглавы администрации Ижевска Ильдар Бикбулатов.

Напомним, пятый подъезд многоэтажного дома в Ижевске, в котором находилась 31 квартира, обрушился 9 ноября 2017 года. В результате трагедии погибли семь человек. В совершении преступления обвиняют 27-летнего ижевчанина. По версии следствия, в этот день он отсоединил шланг от газовой плиты, собрал свои вещи и уехал на дачу, где его потом и задержали. До 4 марта он будет находиться под арестом.

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