Фигуранта нашумевшего в среду преступления - застрелившего охранника и сбежавшего от полиции экс-владельца кондитерской фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова - задержали рано утром в четверг. "В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан на территории организации, расположенной на улице Правды в Москве. После мужчина был доставлен в Следственный комитет для проведения следственных действий", - сообщил "РГ" начальник управления информации и общественных связей московской полиции Юрий Титов.

Он уточнил, что при задержании Аверьянов не оказал сопротивление.

По данным "РГ", сразу после стрельбы на фабрике мужчина отправился в центр Москвы. Знакомый спрятал его в складском помещении бывшей типографии газеты "Правда" (улица Правды, дом 24 стр.14). Сейчас в этом здании находится продакшн-компания, производящая телепередачи для одного из федеральных каналов.

Задержанный уже дал предварительные показания. По его словам, днем ранее к нему на фабрику пришел судебный пристав в сопровождении 10 человек. Один из пришедших, утверждает Аверьянов, вытащил пистолет, после чего ему пришлось достать ружье и воспользоваться им. Подозреваемый рассказал, что оружие приобрел для самозащиты, поскольку ранее на фабрику уже приходила группа мужчин, которые сильно избили его, требуя правоустанавливающие документы на фабрику.

"Следствие в ближайшее время намерено предъявить обвинение в убийстве Аверьянову, застрелившему охранника фабрики в минувшую среду, и решить вопрос о мере пресечения для него", - сообщили в Следственном комитете.

В сообщении следственного ведомства также отмечается, что в рамках расследования на месте преступления были изъяты гильзы, патроны и резиновые пули, а также иные интересующие следствие объекты. Кстати, найденные патроны подтверждают версию Аверьянова о том, что пришедшие к нему мужчины были вооружены и стреляли.

Напомним, в среду в 8 часов утра в полицию поступило сообщение, что на территорию фабрики "Меньшевик" на Иловайской улице на юго-западе Москвы проникли 10 человек, которые выгнали сотрудников на улицу. На место выехали полицейские, которые выяснили, что на фабрике находится федеральный судебный пристав с исполнительным листом, выданным Арбитражным судом города Москвы по заявлению ООО "Денэм холл" о взыскании долга в размере более 3 млн рублей. Спустя час в полицию обратился уже пристав, заявивший, что на фабрике идет стрельба. На место снова выехали полицейские, которые обнаружили мертвым охранника "Меньшевика". Позднее выяснилось, что это был первый рабочий день мужчины.

На месте были изъяты 15 гильз от пистолета, шесть гильз от карабина "Сайга", металлические и резиновые пули. На прилегающей к фабрике территории - в шиномонтаже - был обнаружен карабин "Сайга 410К", из которого был застрелен охранник. Аверьянова найти на фабрике не удалось. Для его поимки были объявлены планы "Перехват" и "Сирена".

Кредитор "Меньшевика" Шамсутдин Раджабов рассказал радиостанции BFM, что Аверьянов начал стрелять, когда он и судебный пристав пришли забрать долг. По его словам, еще в 2010 году Аверьянов одолжил 2 млн долларов у компании "Денэм Холл", доля в которой принадлежит ему. Впоследствии Аверьянов долг не вернул, поэтому компании заключили мировое соглашение, по которому средства должны были быть возвращены в течение года. В качестве залога были оформлены два здания фабрики. Так как долг не был погашен вовремя, здания перешли в собственность кредитора. Всего "Меньшевик" должен "Денэм Холл" около 4 млн рублей, сообщил Раджабов. В эту сумму, по его словам, входит задолженность фабрики перед компанией и перед "Мосгазом".

Найденные патроны подтверждают версию Аверьянова о том, что пришедшие к нему были вооружены и стреляли

В свою очередь друг экс-владельца "Меньшевика" Герман Батасов рассказал, ссылаясь на данные полученные от самого Аверьянова, что долга никакого не было, а образовался он в результате подделки документов. Но суд почему-то принял эти документы. А после и приставы очень рьяно, что обычно редко происходит, бросились исполнять судебное решение.

Аверьянов утверждает, что лишился предприятия из-за мошеннических действий "кавказской банды во главе с двумя прокурорами". Герман Батасов рассказал, что Аверьянов неоднократно обращался в прокуратуру и ФСБ с просьбой помочь предотвратить рейдерский захват.

"В целях установления всех обстоятельств произошедшего следователи изучат все записи с камер видеонаблюдения, проверят все возможные версии совершенного преступления, в том числе установят причины и условия, способствовавшие совершению данного преступления", - заявили в СК России.