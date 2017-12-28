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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве задержан устроивший стрельбу на фабрике "Меньшевик"

В Москве задержали экс-директора фабрики "Меньшевик" Илью Аверьянова, который в минувшую среду открыл стрельбу на территории промышленного предприятия.

Фото: Александр Корольков/РГ
Версия: Гендиректор фабрики "Меньшевик" пытался отбиться от рейдеров

Инцидент произошел на Иловайской улице. Аверьянов поругался с нынешними собственниками фабрики.

В ходе конфликта он достал оружие и несколько раз выстрелил в охранника, который от полученного ранения скончался.

Прибывшие на место происшествия бойцы Росгвардии и полицейские полностью проверили помещения предприятия, однако злоумышленника не обнаружили.

По одной из версий, он мог скрыться еще до того, как было выставлено оцепление, по другой - во время штурма. В связи с этим было решено расширить зону поиска.

"В результате проведения оперативно-розыскных мероприятий столичной полицией установлено местонахождение Аверьянова. Он был задержан на территории организации, расположенной на улице Правды. В настоящее время обвиняемый доставляется в органы Следственного комитета для проведения следственных действий", - сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы ГУМВД по Москве Юрий Титов.

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