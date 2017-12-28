Президент подписал закон о ежемесячных выплатах при рождении ребенка

Малообеспеченные родители будут получать ежемесячные выплаты при рождении ребенка. Соответствующий закон подписан в четверг, 28 декабря, президентом Владимиром Путиным. Документ опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Отметим, что пособие положено тем родителям, чей первый или второй ребенок родился или усыновлен после 1 января 2018 года и является гражданином России. Мать тоже должна быть россиянкой, постоянно проживающей в стране. Не получат деньги те, чьи дети находятся на полном гособеспечении, а также те, кто лишен родительских прав либо ограничен в них. Среднедушевой доход претендующей на выплаты семьи не должен превышать полуторакратный размер величины прожиточного минимума, установленной в регионе.

В случае смерти женщины, лишения ее родительских прав, а также отмены усыновления подать заявление о назначении пособия имеют право отцы, усыновители или опекуны ребенка. Деньги будут выплачиваться до тех пор, пока ребенку не исполнится полтора года.

Ранее правительство приняло решение выделить на эти цели в 2018 году 21,4 млн рублей. Деньги будут предоставлены из федерального бюджета бюджетам регионов и бюджету города Байконура, говорится в сообщении.