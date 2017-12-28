Бесквартирных костромичей выселили в чистое поле

Свердловский районный суд Костромы принял решение о выселении из общежития костромичей, получивших бесплатные участки земли без коммуникаций в поселке Волжский. Об этом сообщается на сайте суда.

Ветеран боевых действий Сергей Харчиков, его жена Ольга и их 13-летняя дочь стали первыми костромичами, лишившимися социального жилья после получения льготного участка земли под застройку. После того как в 2016 году Харчиковым по областному закону выделили землю в поселке Волжский, мэрия посчитала их "улучшившими свои жилищные условия" и сняла с учета нуждающихся. Вскоре семья получила иск о выселении их из комнаты в общежитии и снятии с регистрационного учета, поскольку Харчиковы "не представили доказательств того, что могут стоять на учете нуждающихся в жилье".

- Вынесено решение по делу. Иск о выселении удовлетворен, - сообщили в суде.

Как рассказал "РГ" Сергей Харчиков, ответчики намерены обжаловать судебное решение и просить об отсрочке его исполнения до момента прокладки коммуникаций к их будущему жилью в поселке Волжский.

- Да, нас обеспечили земельными участками, но жить там невозможно. Поле в поселке Волжский, переданное под застройку бесквартирным офицерам и многодетным семьям, до сих пор не обеспечено необходимыми коммуникациями: там нет ни электричества, ни воды, ни газа, ни дорог, жить на этой территории нельзя. По решению суда, у мэрии есть два года на прокладку коммуникаций, однако выселения в чистое поле начались уже сейчас. Нам некуда идти. Кроме того, у нас аннулировали прописку. В феврале дочери исполнится 14 лет, ей надо будет получать паспорт. А без прописки куда? - сообщил Сергей Харчиков.