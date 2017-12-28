Если раньше организованные преступные группы промышляли в основном грабежами и разбоями, то сейчас их представителями все чаще становятся приличные на вид люди, одетые в хорошие костюмы.

Эту тенденцию отметил на недавней пресс-конференции прокурор Кубани Сергей Табельский, сообщивший, что в уходящем году правоохранители края пресекли 827 коррупционных преступлений. При этом фигурантами 27 уголовных дел стали так называемые "спецсубъекты" - то есть лица, обладающие специальным правовым статусом.

Один из них - теперь уже бывший - вице-губернатор Краснодарского края Юрий Гриценко, причастный, по версии правоохранителей, к незаконному выкупу в частную собственность принадлежащих муниципалитету Краснодара двух гектаров земли. Кроме того, следствие проверяет обстоятельства перечисления принадлежащих государственному учреждению "Краснодаркрайгосэкспертиза" 200 миллионов рублей на счет в коммерческом банке, у которого вскоре после этого была отозвана лицензия. Фигурантом уголовного дела Гриценко стал в феврале, а в мае губернатор уволил своего заместителя.

- Допросили более ста человек. Дело идет к тому, что мы его завершим и направим в суд, - прокомментировал прокурор ситуацию вокруг уголовного дела бывшего вице-губернатора края.

Фигурантами 27 дел стали так называемые "спецсубъекты" - лица, обладающие специальным правовым статусом

По словам Табельского, работа по минимизации коррупционных рисков на всех уровнях стала важным вектором деятельности всех силовых структур края. "Прослеживается четкая тенденция к смещению вектора профессиональной преступности в сферу экономики", - заявил он. По его мнению, правоохранительные органы недостаточно активно выявляют и пресекают преступные проявления в сфере госзакупок, при реализации федеральных целевых программ и крупных инвестиционных проектов в различных сферах экономики.

А ситуация с обманутыми дольщиками в регионе - одна из самых острых в стране: третья часть строящихся в Краснодарском крае жилых домов имеет существенное отставание от заявленных сроков сдачи. В черный список надзорного ведомства попали 234 объекта, в которые вложили деньги около 20 тысяч человек. При этом кубанская полиция уже расследует 47 уголовных дел против застройщиков. Ущерб дольщикам по этим делам правоохранители оценивают в семь миллиардов рублей. В декабре во всех муниципалитетах края прокуроры встретились с дольщиками, приняв только за один день 600 человек.

- Подобный формат разговора с народом сегодня необходим, - убежден Сергей Табельский. - Люди должны понимать, что они услышаны, и поверить, что их проблемы начнут решаться.

Огромные деньги в строительном бизнесе - приманка для мошенников и риск для покупателей. Поэтому, по мнению кубанского прокурора, за строительной сферой необходим особый контроль.

Между тем



При этом принцип неотвратимости наказания далеко не всегда срабатывает в отношении высокопоставленных чиновников. Так, по сути, удалось избежать наказания за превышение полномочий бывшему вице-губернатору Александру Иванову. И хотя во время следствия он успел посидеть сначала в СИЗО, а затем под домашним арестом, в апреле 2016 года суд закрыл его дело "в связи с истечением срока давности уголовного преследования". А судьба уголовного дела бывшего вице-губернатора Кубани Вадима Лукоянова до сих пор непонятна: за злоупотребление полномочиями чиновника заключили под стражу еще в феврале 2015 года, спустя год под залог в 500 тысяч рублей его выпустили под домашний арест. С тех пор о нем ничего не известно. Может, правоохранители дожидаются, когда и в отношении этого уголовного дела "истечет срок давности"?