ЮНЕСКО получило официальное уведомление о выходе Израиля

Официальное уведомление о выходе Израиля из состава ЮНЕСКО в пятницу было получено генеральным директором организации Одри Азуле, которая выразила глубокое сожаление в связи с принятым израильским правительством решением. Об этом сообщает РИА Новости.

"В качестве Генерального директора ЮНЕСКО я получила сегодня официальное уведомление израильского правительства о выходе Израиля из состава организации 31 декабря 2018 года, решение о котором было объявлено 12 октября 2017 года", - сказано в распространенном коммюнике.

Гендиректор отметила, что "глубоко сожалеет об этом решении", и выразила уверенность в том, что именно в рамках ЮНЕСКО государства могут действовать наилучшим образом, чтобы способствовать урегулированию разногласий, затрагивающих сферы компетенции организации.

Она также напомнила, что Израиль являлся членом организации с 1949 года. По ее мнению, это - законное место этой страны, занимающегося "защитой свободы выражения мнений, предотвращением антисемитизма и расизма во всех его формах, и разработавшего уникальную программу просвещения в целях сохранения памяти о Холокосте и предотвращения актов геноцида".

Вместе с тем Азуле добавила, что "сохранение полноценного участия в функционировании ЮНЕСКО позволяет продолжить диалог, сотрудничество и партнерские отношения, которые сегодня необходимы более чем когда-либо". "Я дала обещание приложить все необходимые усилия для их укрепления с первого дня своего вступления в должность", - подчеркнула гендиректор.