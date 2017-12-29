Названы самые недооцененные фильмы 2017 года

Журнал Variety назвал самые недооцененные, по его мнению, фильмы уходящего года. То есть те, что имели потенциал и шансы, но так и не стали хитами.

Всего в списке издания тринадцать позиций. И возглавляет его нездоровая, сюрреалистическая драма Йоргоса Лантимоса, постановщика "Клыка" и "Лобстера", "Убийство священного оленя" (The Killing of a Sacred Deer) - лауреат "Золотой пальмовой ветви" Каннского МКФ. Фильм с Николь Кидман и Колином Фарреллом в главных ролях представлен как черная хоррор-комедия и рассказывает про изощренную месть сына одного из пациентов героя Фаррелла, который, как считает парень, умер по вине доктора.

На втором месте - приключенческая драма "Затерянный город Z" (The Lost City of Z), собравшая "дома" 8,6 миллиона (при бюджете в тридцать) - с Чарли Ханнэмом, неузнаваемо бородатым Робертом Паттинсоном и Сиенной Миллер.

Третья строчка - взявшая две номинации на "Золотой глобус" спортивная драмедия "Битва полов" (Battle of the Sexes) с Эммой Стоун и Стивом Кареллом. Лента, собравшая в американском прокате 12,6 миллиона, рассказывает о теннисном матче 1973 года "между Хиллари Клинтон от тенниса (Стоун) Билли Джин Кинг и ее собственным Дональдом Трампом (Карелл) Бобби Риггсом".

Четвертая - "Сильнее" (Stronger) и касса в 4,2 миллиона долларов. Stronger - биографическая драма с Джейком Джилленхолом и звездой сериала "Темное дитя" Татьяной Маслани, рассказывающая о Джеффе Баумане, потерявшем обе ноги во время взрыва на Бостонском марафоне в 2013 году.

Замыкает пятерку недооцененных лидеров поставленная темнокожей лесбиянкой Ди Рис ("Электрические сны Филипа К. Дика", "Империя") семейная драма "Ферма "Мадбаунд" (Mudbound), действие которой происходит в сороковые годы прошлого века.

Так же в списке ленты "Патти Кейкс" (Patti Cake$), "Пляжные крысы" (Beach Rats), "120 ударов в минуту" (BPM), "История призрака" (A Ghost Story) - с Кейси Аффлеком и Руни Марой, "Персональный покупатель" (Personal Shopper) с Кристен Стюарт, еще одна лента с Паттинсоном - "Хорошее время" (Good Time), "Их звездный час" (Their Finest) и драма "На пределе" (IntheFade).