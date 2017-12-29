"Никогда не ешь груши!": реакция на уход Двенадцатого Доктора Кто

Спецвыпуск британской научно-фантастической эпопеи "Доктор Кто" под названием "Дважды во времени" (Twice Upon A Time), показанный на BBC 25 декабря этого года, положил конец эпохе Двенадцатого Доктора Питера Капальди, на удивление разнообразной, где сам основной герой предстал гораздо более неоднозначным и глубоким, чем многие из предшественников.

И расставание, как смутно предполагал практически каждый Whovian (прозвище увлеченных фанатов сериала), пережить было и вправду непросто:

Каждую рождественскую неделю весь мир веселится, празднует и только хувианы со слезами на глазах провожают одного Доктора и встречают другого.

Прощай, Двенадцатый. Ты был не просто великолепным. Ты был неописуемым. #DoctorWho #PeterCapaldi pic.twitter.com/6oN8iDXr7d — Просто Киногримм. (@AliceInUniverse) 27 декабря 2017 г.

Но благодаря замечательному сочетанию тонкого юмора, отсылкам к трогательным моментам вселенной "докторианы", а также, наконец, прояснению некоторых важных моментов в жизни основных персонажей и их судьбе, расставание вышло все же менее горьким. Повторяя за Двенадцатым Доктором его слова, многие находят в себе силы, чтобы его отпустить:

Рассуждая о Двенадцатом воплощении Повелителя Времени, кто-то даже провел весьма уместные параллели с другим всемирно известным проектом Стивена Моффата и Марка Гейтисса, заметив, что Двенадцатый Доктор начал свое существование, задаваясь вопросом, каков он, хороший человек, а завершил жизнь в этом обличье, указав на все то, что делает человека хорошим:

12 started by asking what a good man was. 12 ended by defining what a good man is. #BeKind #DoctorWho pic.twitter.com/7u7ElQZAm5 — Dustin Funderburke (@dustinfun) 26 декабря 2017 г.

Что же касается Тринадцатого Доктора, Джоди Уиттакер, похоже, страсти со временем несколько поутихли, аналогично принятию спутницы Двенадцатого Доктора в десятом сезоне Билл Поттс (Перл Маки). Многие выражают энтузиазм и радость по поводу ее появления. Есть, конечно, и такие, кто отвлеченно рассуждает о такой возможности как превращение Двенадцатого Доктора в Тринадцатое обличье, после чего следует крутой поворот сюжета - Тринадцатый умирает и отыгрывает свою регенерацию на одно воплощение назад. Некоторые, впрочем, против Уиттакер лично ничего против не имеют, но вот смириться с ней именно в этой роли пока не могут:

Ничего не имею против Джоди, но смотреть на неё в роли Докты просто выше моих сил.

Она. Не. Капальди!

И это разбивает мне сердце.

Кажется, смириться с этой регенерацией будет особенно сложно... #DoctorWho #PeterCapaldi #JodieWhittaker — K.F. (@KiraFirth) 26 декабря 2017 г.

Чуть ли не единственная реплика нового Доктора ("Великолепно!") вызвала нарекания у многих: актриса не спрятала свой северный йоркширский акцент. Однако в этом нет ничего удивительного: Девятый Доктор (и по совместительству первый в возрожденном в 2005 году проекте) не думал прятать свой ланкаширский выговор и к тому же запомнился своей фразой, парировавшей вопросы англичан о том, почему он говорит, как уроженец севера: "У каждой планеты есть север". И с этой логикой не поспоришь. Десятый Доктор (Дэвид Теннант) также предпринимал достаточно скромные усилия по нивелированию своего шотландского акцента (разве что в сторону большей разборчивости), а для Питера Капальди манера речи, изобличающая уроженца Глазго, стала неотъемлемой частью созданного им образа:

Некоторые поклонники также разглядели в Уиттакер нечто, напоминающее о любимом многими Дэвиде Теннанте:

Кроме того, говоря о реакции на появление Уиттакер, невозможно не упомянуть о небольшом курьезе: как только перевоплощение совершилось, новый Доктор не только не справился с управлением, а просто вылетел из ТАРДИС. Женщина за рулем, одним словом.

К настоящему моменту в Сети появился новый визуальный образ заставки "Доктора Кто", который, по слухам, может стать официальным со следующего сезона, знаменующего эру Уитаккер:

What do we think guys & girls? Real or Fake? This *ahem* logo has been doing the rumour rounds after an apparent leak. In our opinion it’s way too early for logo reveals (even though we like it). #DoctorWho pic.twitter.com/iuTg8o2XBG — Doctor Who Online (@DrWhoOnline) 28 декабря 2017 г.

На этот спорный логотип незамедлительно последовала ожидаемая реакция в виде "фотожабы":