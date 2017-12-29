"Никогда не ешь груши!": реакция на уход Двенадцатого Доктора Кто

И расставание, как смутно предполагал практически каждый Whovian (прозвище увлеченных фанатов сериала), пережить было и вправду непросто:
Каждую рождественскую неделю весь мир веселится, празднует и только хувианы со слезами на глазах провожают одного Доктора и встречают другого.— Просто Киногримм. (@AliceInUniverse) 27 декабря 2017 г.
Прощай, Двенадцатый. Ты был не просто великолепным. Ты был неописуемым. #DoctorWho #PeterCapaldi pic.twitter.com/6oN8iDXr7d
Но благодаря замечательному сочетанию тонкого юмора, отсылкам к трогательным моментам вселенной "докторианы", а также, наконец, прояснению некоторых важных моментов в жизни основных персонажей и их судьбе, расставание вышло все же менее горьким. Повторяя за Двенадцатым Доктором его слова, многие находят в себе силы, чтобы его отпустить:
#DoctorWho got me crying all through I let you go，doctor#PeterCapaldi pic.twitter.com/DPMzrcSP1B— cccloris (@zhang_xyy) 25 декабря 2017 г.
Рассуждая о Двенадцатом воплощении Повелителя Времени, кто-то даже провел весьма уместные параллели с другим всемирно известным проектом Стивена Моффата и Марка Гейтисса, заметив, что Двенадцатый Доктор начал свое существование, задаваясь вопросом, каков он, хороший человек, а завершил жизнь в этом обличье, указав на все то, что делает человека хорошим:
12 started by asking what a good man was. 12 ended by defining what a good man is. #BeKind #DoctorWho pic.twitter.com/7u7ElQZAm5— Dustin Funderburke (@dustinfun) 26 декабря 2017 г.
Что же касается Тринадцатого Доктора, Джоди Уиттакер, похоже, страсти со временем несколько поутихли, аналогично принятию спутницы Двенадцатого Доктора в десятом сезоне Билл Поттс (Перл Маки). Многие выражают энтузиазм и радость по поводу ее появления. Есть, конечно, и такие, кто отвлеченно рассуждает о такой возможности как превращение Двенадцатого Доктора в Тринадцатое обличье, после чего следует крутой поворот сюжета - Тринадцатый умирает и отыгрывает свою регенерацию на одно воплощение назад. Некоторые, впрочем, против Уиттакер лично ничего против не имеют, но вот смириться с ней именно в этой роли пока не могут:
Ничего не имею против Джоди, но смотреть на неё в роли Докты просто выше моих сил.— K.F. (@KiraFirth) 26 декабря 2017 г.
Она. Не. Капальди!
И это разбивает мне сердце.
Кажется, смириться с этой регенерацией будет особенно сложно... #DoctorWho #PeterCapaldi #JodieWhittaker
Чуть ли не единственная реплика нового Доктора ("Великолепно!") вызвала нарекания у многих: актриса не спрятала свой северный йоркширский акцент. Однако в этом нет ничего удивительного: Девятый Доктор (и по совместительству первый в возрожденном в 2005 году проекте) не думал прятать свой ланкаширский выговор и к тому же запомнился своей фразой, парировавшей вопросы англичан о том, почему он говорит, как уроженец севера: "У каждой планеты есть север". И с этой логикой не поспоришь. Десятый Доктор (Дэвид Теннант) также предпринимал достаточно скромные усилия по нивелированию своего шотландского акцента (разве что в сторону большей разборчивости), а для Питера Капальди манера речи, изобличающая уроженца Глазго, стала неотъемлемой частью созданного им образа:
#BoxingDay. Brilliant! #DoctorWho pic.twitter.com/Jet8Z9U0ln— Doctor Who Official (@bbcdoctorwho) 26 декабря 2017 г.
Некоторые поклонники также разглядели в Уиттакер нечто, напоминающее о любимом многими Дэвиде Теннанте:
The resemblance!#DoctorWho #DrWho #DavidTennant #JodieWhittaker pic.twitter.com/ixAHDLITOQ— Priya loves Doctor Who (@cocopriyaa) 28 декабря 2017 г.
Кроме того, говоря о реакции на появление Уиттакер, невозможно не упомянуть о небольшом курьезе: как только перевоплощение совершилось, новый Доктор не только не справился с управлением, а просто вылетел из ТАРДИС. Женщина за рулем, одним словом.
First female @bbcdoctorwho and she crashes the Tardis after a few minutes #DoctorWho #JodieWhittaker— D'Educator (@educator_d) 25 декабря 2017 г.
К настоящему моменту в Сети появился новый визуальный образ заставки "Доктора Кто", который, по слухам, может стать официальным со следующего сезона, знаменующего эру Уитаккер:
What do we think guys & girls? Real or Fake? This *ahem* logo has been doing the rumour rounds after an apparent leak. In our opinion it’s way too early for logo reveals (even though we like it). #DoctorWho pic.twitter.com/iuTg8o2XBG— Doctor Who Online (@DrWhoOnline) 28 декабря 2017 г.
На этот спорный логотип незамедлительно последовала ожидаемая реакция в виде "фотожабы":
So I guess the jig is up...— Jake Johnstone (@hijakejohnstone) December 29, 2017
In my boredom I thought I’d design a new Doctor Who logo and see if it would pass, and it did. I’m really flattered by the overwhelmingly positive response so thanks to those who shared and said such kind words.
Doctor Who fans really are the best. pic.twitter.com/elGz88UrWZ