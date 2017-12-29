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29.12.2017 10:16
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названы возможные причины взрыва в пятиэтажке в Екатеринбурге

Текст: Татьяна Воробьева

В екатеринбургском поселке Садовый устраняют последствия взрыва в пятиэтажке. "Жильцы - 25 человек, в том числе шестеро детей - расселены, проводится экспертиза строительных конструкций", - передает сегодня пресс-служба главка МЧС Свердловской области.

Напомним, накануне вечером на улице Верстовой "хлопнула" и загорелась квартира на последнем этаже. Спасатели эвакуировали из здания 40 человек. Один житель дома пострадал - его с обширными ожогами доставили в больницу. По данным свердловской полиции, это сам хозяин злополучной квартиры.

Фото: МЧС России по Омской области
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По данным экспертов испытательной пожарной лаборатории возгорание произошло в результате взрыва бытового газа. Однако газовики говорят, что это не так. "На место выезжали две аварийные бригады. Специалисты не подтверждали эту версию, так как очаг возгорания находился в жилой комнате, а не на кухне, где установлена газовая варочная поверхность (она от огня не пострадала, краники были отключены). Внутридомовой газопровод без и повреждений. Запаха газа соседи по дому не чувствовали", - рапортует пресс-служба "Екатеринбурггаза".

Точную причину происшествия установят правоохранительные органы. По факту случившегося проводит проверку прокуратура: устанавливаются причины ЧП и предшествовавшие ему события. Следственный комитет возбудил уголовное дело об умышленном повреждении имущества (ч.2 ст.167 УК РФ). "Рассматриваются различные версии, в том числе и такая: пожар устроил сам хозяин квартиры из-за якобы ранее случившегося бытового конфликта. Решается вопрос о проведении судебной психиатрической экспертизы", - рассказал официальный представитель Следственного комитета области Александр Шульга.

Между тем уже известно, что дом получил серьезные повреждения. Сотрудники МЧС нашли трещину в наружной панели здания. Сегодня лицензированной организацией обследует строительные конструкции и решит, можно ли людям вернуться в свои квартиры.

На данный момент подъезд, где произошел взрыв, отключен от газа и света. Сотрудники полиции круглосуточно дежурят у дома.

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