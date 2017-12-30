В Екатеринбурге эвакуированные из-за взрыва газа люди вернулись домой

25 жителей пятиэтажки в поселке Садовом под Екатеринбургом, где 28 декабря произошел взрыв газа и пожар, вернулись в свои квартиры, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

После экспертизы конструкций дома, проведенной сотрудниками специализированной организации, было установлено, что образовавшиеся из-за взрыва трещины опасности для людей не представляют. Электро- и теплоснабжение в подъезде, где произошло ЧП, восстановлено силами управляющей компании. В ближайшее время будут проведены ремонтные работы по устранению трещины.

Напомним, взрыв произошел вечером 28 декабря. Из горящего дома были эвакуированы 44 человека.

Возможный виновник ЧП, 32-летний хозяин квартиры на пятом этаже, сейчас находится в ожоговом отделении 40-й больницы Екатеринбурга. Причины происшествия пока выясняются. По факту взрыва возбуждено уголовное дело.