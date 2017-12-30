Топ-10 автомобильных новинок России 2017 года

Российский автомобильный рынок продолжает восстанавливаться неплохими темпами. По итогам этого года эксперты прогнозируют рост в районе 14%. Компании не только обновляют уже присутствующие в России модели, но и привозят совершенно новые. "РГ" составила рейтинг самых заметных премьер 2017 года.

Toyota Fortuner

Японская компания начала продажи рамного внедорожника в конце этого года.

Пока машину можно купить только с дизельным двигателем объемом 2,8 литра (177 л.с.), 6-ступенчатой автоматической коробкой передач и в двух богатых комплектациях. Бензиновый Fortuner, укомплектованный 2,7-литровым бензиновым мотором мощностью 163 л.с., россияне смогут приобрести в следующем году.

Toyota Fortuner. Фото: Пресс-служба Toyota.

За автомобиль на тяжелом топливе надо отдать минимум 2 599 000 рублей. В Россию поставляются машины, собранные в Таиланде. Оценивать успехи модели, построенной на той же раме, что лежит в основе пикапа Hilux, можно будет уже в следующем году.

Renault Koleos

Koleos - первая попытка Renault войти в сегмент премиум-кроссоверов. Благодаря своей незаурядной внешности модель получила звание самого стильного SUV года.

Сначала французский автомобиль начали продавать с бензиновыми двигателями объемом 2,0 и 2,5 литра. Их мощность составляет 141 и 171 лошадиная сила. Цены начинаются от 1 749 000 рублей и от 2 059 000 рублей соответственно.

А чуть позже Renault привезла в Россию Koleos c турбодизелем объемом 2,0 литра, который способен выдавать мощность 177 л.с. Автомобиль стал самым дорогим в ассортименте марки - его цена стартует с отметки 2 219 000 рублей.

О больших продажах модели говорить не стоит, но французы сделали главное - их флагман в сегменте SUV точно никто не назовет скучным.

Hyundai Sonata

Hyundai Sonata. Фото: Пресс-служба Hyundai

После почти пятилетнего перерыва Hyundai вернул в Россию бизнес-седан Sonata. Автомобиль пришел на смену i40, который в последние годы не пользовался большим спросом.

Моторная гамма Sonata включает в себя два бензиновых "атмосферника" рабочим объемом 2,0 и 2,4 литра. Отдача первого составляет 150 лошадиных сил, а второго - 188 сил. Оба сочетаются с шестидиапазонной автоматической коробкой передач.

Стартовый ценник модели составляет 1 245 000 рублей, топовая версия обойдется от 1 595 000 рублей.

Главные конкуренты корейского седана: Toyota Camry (от 1 377 000 рублей), Kia Optima (от 1 199 900 рублей), Ford Mondeo (от 1 330 000 рублей), Mazda 6 (от 1 324 000 рублей) и Volkswagen Passat (от 1 499 000 рублей).

Hyundai Sonata находится на тесте у "РГ". В ближайшее время мы опубликуем подробный отчет об этом автомобиле.

Mazda CX-5

В этом году Mazda привезла в Россию сразу две новинки - CX-5 и CX-9. И если по поводу перспектив последнего кроссовера еще можно сомневаться (модель появилась у нас в конце года), то CX-5 стабильно входит в Топ-10 сегмента SUV.

Новая Mazda CX-5 выглядит не только динамично, но и дорого. Добавьте к этому надежные моторы, отличную управляемость, прекрасную шумоизоляцию и просторный салон - и популярность японского кроссовера не будет такой уж и сенсацией.

Машина на российском рынке доступна с двигателем 2.0 л (150 л.с.) и 2.5 л (194 л.с.) и предлагается как в переднеприводном исполнении, так и с интеллектуальной системой полного привода i-ACTIV AWD.

Цены стартуют от 1 431 000 рублей за автомобиль в комплектации Drive c механической коробкой передач. Самая богатая версия обойдется от 2 003 000 рублей (2,5 литра, 192 л.с., полный привод, шестиступенчатый "автомат").

Audi Q5

Audi SQ5. Фото: Пресс-служба Audi.

Мировая премьера Audi Q5 состоялась на Парижском автосалоне 2016 года, но до нашей страны модель добралась только в середине этого года. И только с одним 249-сильным бензиновым мотором 2.0 TFSI, семиступенчатым "роботом" S tronic с двумя сцеплениями и полным приводом quattro ultra. Стартовая стоимость - от 2 980 000 рублей. Если динамики вам покажется недостаточно (а "сотню" такая машина набирает за 6,3 секунды), то есть вариант с "заряженным" кроссовером SQ5 второго поколения.

Модель укомплектована трехлитровым двигателем V6 с турбиной твин-скролл. Отдача мотора составляет 354 лошадиные силы и 500 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч - за 5,4 секунды. Правда, и цена уже совсем другая - от 4 100 000 рублей.

Skoda Kodiaq

Первый семейный кроссовер Skoda появился у нас в июне. Но есть одна проблема - чехи привезли в Россию только автомобили лимитированной серии в эксклюзивных комплектациях Ambition Plus (от 1 999 000 рублей) и Style Plus (от 2 315 000 рублей), не предлагавшихся ранее для других моделей чешского бренда.

Ситуация должна измениться в следующем году - когда этот SUV начнут выпускать на заводе компании в Нижнем Новгороде. Тогда россияне смогут приобрести Kodiaq в простых, а не топовых версиях. Ну и цены на автомобиль должны упасть.

За полгода чехи передали клиентам свыше 1700 этих вседорожников. После старта локального производства можно будет делать выводы, прижилась ли модель, названная в честь аляскинского бурого медведя, в России.

Кстати, "РГ" провела интенсивный тест-драйв чешского кроссовера, преодолев 2000 км за пару дней.

Honda CR-V

Honda CR-V. Фото: Ренат Закиев / "РГ"

Новая генерация самого популярного в мире кроссовера доехала и до нашей страны. Но в России за этой машиной очереди не выстроились. Причина весьма банальная - цена.

Базовая версия автомобиля с двигателем 2,0 литра, 150 л.с., полным приводом и шестиступенчатым "автоматом" обойдется в 1 769 900 рублей. Она включает в себя восемь подушек безопасности, систему помощи при старте в гору, датчики контроля давления в шинах, круиз-контроль, датчики света и дождя, парктроники спереди и сзади, а также двухзонный климат-контроль.

За более мощный мотор 2,4 литра, который выдает 186 л.с., надо будет выложить уже минимум 2 109 900 рублей. Ну а топовая комплектация стоит 2 389 900 рублей. С такими ценами Honda трудно конкурировать в очень популярном у нас сегменте.

Hyundai Solaris

Продажи обновленного корейского седана начались в феврале. Цена стартовой комплектации Active с двигателем 1,4 литра мощностью 99,7 л.с. и шестиступенчатой механической трансмиссией составляет 624 900 рублей. Самая богатая версия обойдется в 929 900 рублей.

В списке авто появились опции, которые не присущи "бюджетникам", представленным на нашем рынке. В частности, в зимнем пакете есть обогрев не только руля, но и лобового стекла, задних сидений и форсунок омывателя стекла. Также можно заказать систему бесключевого доступа и камеру заднего вида.

К сожалению, новый дизайн и полезные опции не помогли Solaris остаться самым продаваемым автомобилем России. По итогам года он пропустил вперед Kia Rio, Lada Granta и Vesta.

Kia Rio / X-Line

Вслед за Hyundai свой самый популярный автомобиль обновила и компания Kia. "Бюджетник" получил новую платформу и свежую внешность.

Машина обзавелась и полезными опциями: появилась возможность заказать салон из экокожи, обогрев всех сидений с контролем температуры, обогрев зеркал и руля, механизм дистанционного открывания багажника.

Kia Rio X-Line. Фото: Пресс-служба Kia.

Седан можно купить с двумя двигателями - новым 1,4 Kappa MPI мощностью 100 л. с. и модернизированным 1,6 Gamma MPI мощностью 123 л. с. Оба мотора могут агрегатироваться как с 6-ступенчатой механической, так и 6-ступенчатой автоматической трансмиссией. Цена - от 684 900 до 994 900 рублей. Смена поколения не отразилась на популярности модели - Rio продолжает оставаться лидером всевозможных рейтингов.

А осенью у дилеров появились хэтчбеки повышенной проходимости Rio X-Line. От седана модель отличается увеличенным до 170 мм клиренсом, перенастроенной подвеской, защитными накладками на бамперах, колесных арках и порогах, а также рейлингами на крыше. Цена базовой версии модели составляет 774 900 рублей, топовую комплектацию можно купить минимум за 1 024 900 рублей.

Главными конкурентами X-Line стали "одноклассники" Lada Xray (цены - от 599 900 рублей) и Renault Sandero Stepway (от 649 900 рублей).

Lada Vesta SW и SW Cross

Одни из главных новинок (если не главные) это года. Дизайнеру Стиву Маттину удалось сделать самые стильные автомобили, которые когда-либо выходили под брендом Lada. Особенно удалась Vesta SW Cross. Достаточно посмотреть на автомобиль в цвете "Марс", чтобы понять, что нынешние модели АвтоВАЗа - это совсем другой уровень. И шутки про "тазы" уже потеряли свою актуальность.

Стоимость "обычного" универсала стартует от 639 900 рублей (Comfort, 1,6 литра, МКПП), SW Cross стоит от 755 900 рублей (Luxe, 1,6 литра, МКПП). На автомобили устанавливаются двигатели 1,6 литра (106 л.с.) и 1,8 литра (122 л.с.). Трансмиссия - пятиступенчатая "механика" либо "робот".

В прошлом месяце АвтоВАЗ реализовал почти 2 тысячи экземпляров Vesta SW и SW Cross. Но о перспективах спортивных "сараев" на нашем рынке станет понятно только в следующем году.