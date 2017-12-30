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30.12.2017 12:49
Рубрика: Легковые авто

Видео: Краш-тест универсала Lada Vesta SW Cross

Текст: Юрий Зубко

Издание "Авторевю" опубликовало видеоролик, на котором запечатлен краш-тест Lada Vesta SW Cross.

Фото: Виталий Юрчак/ РГ
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В заводских испытаниях новинка проверялась на устойчивость к боковому удару - в ролике демонстрируется, как 950-килограммовый таран бьет автомобиль на скорости под 50 км/ч. Специалисты оценили защищенность водителя и пассажиров, а также провели эффективность подушек безопасности и травмоопасность элементов кузова универсала.

Часть энергии пришлась на порог, стекло задней двери выдержало удар, даже не треснув, а боковая подушка раскрылась вовремя.

Согласно протоколу тестирования, опасных нагрузок зафиксировано не было, показатель травмирования головы оказался в 46 раз ниже критически опасного порога. Отличные данные отмечены и для безопасности основных частей тела водителя. 

АвтоВАЗ объявил о старте продаж универсала Lada Vesta SW и его "внедорожной" модификации Lada Vesta SW Cross 25 октября.

Фото: Пресс-служба АвтоВАЗа.
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Цены на Vesta SW и Vesta SW Cross начинаются от 639 тысяч рублей и 775 900 рублей соответственно. Оба универсала предлагаются с двумя вариантами силовых агрегатов - 1,6 литра мощностью 106 л.с. и 1,8 литра, отдача которого составит 122 "силы". Трансмиссия - пятиступенчатая "механика" либо "робот".

В прошлом месяце АвтоВАЗ реализовал в России 1,9 тысячи экземпляров Lada Vesta SW и Vesta SW Cross.

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#Lada #Lada Vesta SW Cross