Впервые в строю: какие новинки поступили на вооружение в 2017 году

Уходящий 2017 год стал для российской армии удачным в плане оснащения новыми видами вооружения. Военнослужащие разных видов и родов войск получили самое современное стрелковое оружие, истребители и вертолеты, новые корабли и подводные лодки. Спецпроект "Русское оружие" подготовил обзор самых интересных новинок.

Ручной пулемет РПК-16

Это инициативная разработка концерна Калашников, замена ручного пулемета Калашникова РПК-74.

Его будут применять как в обычных войсках, так и в подразделениях особого назначения. Конструкторы заложили в ручной пулемет все наработки, полученные в ходе создания модели автомата АК-12. Но есть и новшество - система прицеливания. Теперь она расположена на крышке ствольной коробки. Приклад складной, телескопический. Диапазон его регулировок позволяет настроить пулемет под стрелка с любой биометрией. Тактический глушитель ПМС значительно снижает уровень звука выстрела. Это позволяет беречь слуховой аппарат и уменьшает вспышку дульных газов.

Истребитель МиГ-35

Новый истребитель Миг-35 - это модернизированный вариант еще советской машины МиГ-29.

Хотя внешне он похож на предшественника, но по техническим характеристикам - это совершенно новый самолет. Во-первых, на 30 процентов возросла максимально взлетная масса, она достигла 23,5 тонны. Во-вторых, МиГ-35 обладает высокой боевой "живучестью", его тяжело увидеть и, следовательно, сбить. Самолет может подняться на высоту до 17 километров. Это позволяет ему сбить воздушную цель на 10-километровой высоте. Истребитель в состоянии разогнаться до 2300 километров в час. На борт он возьмет 4,5 тонны вооружения и пролетит с ним до 5,5 тысячи километров. Пилот может находить и сопровождать самолеты противника на расстоянии до 120 километров благодаря установленной бортовой радиолокационной системе. Кроме того, еще одна бортовая установка помогает добывать кислород из воздуха. МиГ-35 несет ракеты "воздух-воздух" и "воздух-поверхность", вооружен корректируемыми бомбами и неуправляемым ракетным вооружением. Для поражения наземных целей истребитель имеет автоматическую пушку ГШ-301 с боекомплектом в 150 патронов. В НАТО новый многоцелевой истребитель МиГ-35 уже окрестили Fuicrum-F, что значит "Точка опоры".

Ледокол "Илья Муромец"

Дизель-электрический ледокол проекта 21180 "Илья Муромец" спустили на воду в июне 2017 года на Адмиралтейских верфях в Санкт-Петербурге. Он будет служить в составе Северного флота. На самом деле, "Илья Муромец" - это не просто ледокол, это многофункциональное вспомогательное судно высокого ледового класса. "Илья Муромец" будет заниматься снабжением арктических береговых и островных баз и аэродромов, буксировкой судов в ледовых условиях и на чистой воде, перевозкой разных грузов. Как говорят об "Илье Муромце" в ВМФ России, в него заложены характеристики не сегодняшнего дня, а завтрашнего. Это мореходность, маневренность, многофункциональность и совершенно новый электрический принцип движения. Длина ледокола - 85 метров, ширина - 20, полная скорость хода - 15 узлов. Новый ледокол сможет находиться в плавании до двух месяцев, дальность хода - 12 тысяч морских миль, или 22244 километра.

Вертолет Ми-28УБ

Новый вертолет собирали на ростовском заводе "Роствертол". Первый полет он совершил 9 августа нынешнего года.

Это учебно-боевая модификация на базе ударного вертолета Ми-28Н. Главное отличие учебной машины от ударной - наличие двойного комплекта системы управления на основе гидромеханики. Поэтому вертолетом можно управлять из любой кабины. В передней кабине вместо оператора систем располагается инструктор, а в задней - обучаемый летчик. В связи с этим увеличены габариты передней кабины, расширен фонарь задней. А еще там поставлены новые энергопоглощающиеся кресла для защиты летчика от травм при жесткой посадке. По словам главнокомандующего ВВС генерала-лейтенанта Виктора Бондарева, использование учебного вертолета Ми-28УБ позволить сократить срок подготовки военных пилотов в два-три раза. До 2020 года Минобороны РФ приобретет от 40 до 60 подобных машин.

АГС-40 "Балкан"

Фото: wikimedia.org

Российский автоматический станковый гранатомет АГС-40 предназначен для уничтожения живой незащищенной силы противника, вражеской пехоты, находящейся в полевых укрытиях или на местности.

Его калибр - 40 мм. Благодаря применению нового боеприпаса, АГС-40 значительно увеличил свою огневую мощь по сравнению с предшественником - автоматическим гранатометом АГС-17. Рассыпные металлические ленты подаются в гранатомете справа налево. Гранаты поступают уже снаряженными в ленты по 20 выстрелов, по две ленты в транспортном контейнере. Он располагается слева к корпусу гранатомета. АГС-40 устанавливают на станок-треногу, в комплект включен оптический прицел. Вес со станком и прицелом - 32 килограмма, коробка с 20 гранатами - 14 килограммов. Скорострельность - 400 выстрелов в минуту.

АПЛ "Казань"

Атомную подводную лодку четвертого поколения проекта "Ясень-М" под названием "Казань" спустили с северодвинского оборонного предприятия "Севмаш".

Это вторая лодка данного проекта. "Казань" также войдет в состав Северного флота, где уже служит головная субмарина серии - "Северодвинск". Лодка спроектирована в петербургском бюро морского машиностроения "Малахит". Она предназначена для уничтожения субмарин и надводных кораблей противника, нанесения ударов по военно-морским базам, портам, группировкам кораблей и другим целям. "Казань", помимо торпед, несет крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр". Подлодка обладает уникальной полуторакорпусной конструкцией. Лодка имеет полуторакорпусную конструкцию с легким корпусом только в носу и c надстройкой в районе ракетных шахт..

Корвет "Совершенный"

Первые испытания корвета прошли в марте нынешнего года на морских полигонах Тихоокеанского флота, а боевое оружие тестировалось летом. Корабль стрелял из главного ракетного комплекса "Уран", мишенью был корабельный щит. На вооружение ВМФ РФ корвет "Совершенный" поступил 23 июля 2017 года. Уникальность корвета в том, что он способен не только выполнять сторожевые задачи, но и обнаруживать вражеские подводные лодки, надводные цели, истребители, крылатые ракеты и торпеды, а затем уничтожать их. "Совершенный" также свособен огнем - ракетными и артиллерийскими ударами - поддерживать высадку десанта.

Тигр с боевым модулем "Арбалет-ДМ"

Фото: Krugolvik/wikimedia.org

Армия РФ приняла на вооружение бронированные автомобили "Тигр-М" с новейшими боевыми модулями.

Боевой модуль может штатно оснащаться пулеметом "Корд" калибра 12,7 мм с боекомплектом в 450 патронов или ПКТМ калибра 7,62 мм с 750 патронами. Кроме того, модуль имеет четыре пусковые установки для отстрела дымовых гранат 3Д6, 3Д6М или 3Д17. "Арбалет-ДМ" оснащен и системой автоматического захвата целей, он в состоянии определить мишень размерами с БТР на расстоянии до 2,5 километра. "Арбалет-ДМ" можно устанавливать на различную боевую технику, включая катера, гусеничные и колесные бронетранспортеры и военные внедорожники.

Ракета "Скиф"

Новейшая баллистическая ракета "Скиф" разработана центральным конструкторским бюро "Рубин" из Санкт-Петербурга и Государственным ракетным центром имени академика Макеева по заказу Минобороны РФ. Ракета способна находиться в режиме ожидания на дне моря или океана, а потом, по команде, переходить в активное состояние, производить автоматический пуск и поражать указанную цель. Она может сделать это и без привлечения подводных лодок. Испытания баллистической ракеты проходили с использованием дизель-электрической подлодки Б-90 "Саров", которая уже модифицирована для использования подобного вооружения. Корабль оснащен торпедным аппаратом, диаметр которого около метра, и дополнительными цистернами балласта, именно они должны сохранить устойчивость и положение подлодки под водой после сброса ракеты.

Боевая машина "Терминатор"

Российская боевая машина огневой поддержки танков "Терминатор" предназначена для действия в составе танковых формирований с целью поражения противотанковых средств противника.

В составе экипажа - пять человек. Вооружение состоит из двух 30-мм пушек - 900 выстрелов, противотанковой управляемой ракетой типа "Атака" с лазерной системой наведения, двух гранатометов - по 300 выстрелов в единой ленте на каждый, танкового модернизированного пулемета Калашникова с 2 тысячами выстрелов. Этот комплекс вооружения способен атаковать до четырех целей одновременно. Кроме того, "Терминатор" оснащен вспомогательной дизельной установкой, которая служит для электропитания систем машины без включения основной силовой установки.

Фрегат "Адмирал Макаров"

Фрегат проекта 11356 "Адмирал Макаров" был заложен на заводе "Янтарь" в феврале 2012 года, спустили его на воду 2 сентября 2015-го. Он третий в проекте. Два предыдущих фрегата - "Адмирал Григорович" и "Адмирал Эссен" - служат в составе Черноморского флота. Сторожевые корабли данной серии предназначены для дальних морских походов, борьбы с террористами и подводными лодками, для отражения воздушных атак. В составе вооружения - артиллерийская установка А-190 калибром 100 мм, зенитные ракетные и артиллерийские комплексы, торпедные и противолодочные средства поражения, а также крылатые ракеты высокой дальности "Калибр-НК". "Адмирал Макаров" может также взять на борт палубный вертолет Ка-27 или Ка-31.

Комплекс связи Р-430

Комплекс радиорелейной связи Р-430, "невидимый" для средств радиоэлектронной борьбы, обеспечивает развертывание сетей и линий связи протяженностью до 1,5 тысячи километров с интервалом до полусотни километров. Способен работать в условиях радиоэлектронного противодействия. Комплекс можно установить в полевых аппаратных связи, которые размещаются на автомобильной и бронированной базе на колесных и гусеничных шасси и на стационарных объектах.

Это далеко не все новинки, поступившие на вооружение в 2017 году, однако рассмотреть их все в рамках одной статьи не представляется возможным.