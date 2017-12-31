Кабмин выбрал 100 самых важных социально-экономических решений года

Он включает в себя как уже подписанные Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным законы, так и те, которые в данный момент находятся на рассмотрении нижней палаты парламента. Также в список включены постановления, распоряжения и поручение кабинета министров.

Среди документов списка, например, федеральные законы о ежемесячных выплатах при рождении или усыновлении первого и второго ребенка и о продлении материнского капитала.

Постановления о перечне видов, форм и условий бесплатной медпомощи с перечнем заболеваний и состояний, при которых она оказывается и об утверждении правил принятия Фондом защиты прав граждан - участников долевого строительства мероприятий по завершению возведения долгостроев.

Также в списке, например, распоряжения о Об утверждении Стратегии развития экспорта гражданской продукции авиационной промышленности и О внесении в Госдуму законопроекта о добровольчестве (волонтерской деятельности) и целый ряд других документов.