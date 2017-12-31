Третий новогодний поезд запустили с новой станции "Ховрино"

Столичный метрополитен сделал москвичам сразу два подарка: первый - открытие 207-й станции метро "Ховрино" Замоскворецкой линии, а второй - запустил третий новогодний поезд, который отправился с новой станции.

Это тот самый праздничный состав, который впервые вышел на линию в преддверии прошлого Нового года и очень понравился пассажирам.

Первыми в новогоднем поезде вместе с москвичами проехали мэр Москвы Сергей Собянин, заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин, руководитель департамента строительства города Андрей Бочкарев т сотрудники Московского метрополитена.

"В прошлом году мы получили огромное количество положительных отзывов и благодарностей от пассажиров, которым понравился новогодний состав, поэтому в канун этого Нового года мы решили также выпустить его на линию. Теперь в московском метро курсируют сразу три новогодних поезда, которые подарят праздничное настроение более чем 2 миллионам пассажиров", - рассказал журналистам первый замначальника Московского метрополитена по стратегическому развитию и клиентской работе Роман Латыпов.

По просьбам пассажиров дизайн поезда не претерпел существенных изменений. Поезд украшают красногрудые снегири, пышные еловые ветви и ажурные снежинки, а внутри мерцающие лампочки и гирлянды. Кроме этого, для пассажиров в новогоднем составе звучат аудиопоздравления.