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31.12.2017 20:59
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Два крупных приволжских аэропорта эвакуировали после анонимных звонков

В предновогодние дни Россию вновь захлестнула волна сообщений о минировании различных объектов. 30 декабря пострадали города Урала и ЦФО, а 31 декабря - Сибири и Поволжья.

Фото: Пресс-служба ГУ МВД по Свердловской области
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Так, вечером в воскресенье были эвакуированы аэропорты Саратова и Вологограда.

По данным "Интерфакса", звонок о взрывном устройстве в гавани "Саратов-Центральный" поступил около 6 вечера. Силовики эвакуировали персонал и пассажиров, обследовали терминалы и пришли к выводу, что угроза была ложной.

А после анонимной информации о бомбе в волгоградском аэропорту, был эвакуирован терминал "А", осуществлявший внутренние рейсы.

В ходе обследования "бомбу" не нашли, и аэропорт заработал в штатном режиме.

Напомним, что утром были "заминированы" аэропорты Кемерово и Омска. Информация о заложенных взрывных устройствах также оказалась ложной. Кроме того, сегодня был подписан закон, ужесточающий наказание за подобные выходки.

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