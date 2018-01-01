Владимир Путин рассказал о своем отношении к публичности

Оказалось, Путин не очень любит телекамеры. Он не сказал, когда впервые появился в теленовостях, но вспомнил, что еще работая в Петербурге, начал давать интервью, встречаться с журналистами, "там даже что-то вроде такого небольшого фильма Шадхан Игорь снимал в свое время".

"Вот это я помню, потому что сам он был очень интересный человек Игорь Абрамович Шадхан", - продолжил глава государства. Затем Путин переехал в Москву, работал в кремлевской администрации в Контрольном управлении, потом стал директором ФСБ. "По каким-то текущим конкретным вопросам какая-то информация от меня исходила, но я вообще не очень это любил. Да и не могу сказать, что сейчас очень люблю", - заметил он.

Впрочем, на вопрос, напрягает ли его присутствие телекамеры, президент ответил отрицательно. "Дело не в том, что напрягало или не напрягало. Дело в том, что это не было до этого времени частью моей жизни. Я, наоборот, все-таки старался быть немножко так не публичным человеком", - сказал он.

Путин заявил, что вообще не думает о том, как оставить след в истории: "Я не думаю об этом совершенно. Потому что если начать об этом думать, извините за моветон, жабры раздувать... Надо просто работать как следует".

Из-за почти постоянного присутствия журналистов главе государства не пришлось отказываться ни от каких привычек. "Как ни странно, нет", - сказал он в ответ на соответствующий вопрос. Потому что все "действительно на виду, но и в моей прежней жизни все время старался вести себя так, как будто за мной... постоянно наблюдают", - объяснил он. "Поэтому вот это странно, но это так сложилось. Может быть в силу прежней профессии. Но сказать, что вот что-то мне пришлось кардинально поменять, пожалуй, нет", - подчеркнул президент.

В 2005 году Путин приезжал в телецентр, где был пожар. "Быть на месте событий - это как раз часть моей работы.... понимать: что происходит в каких-то ключевых точках или на ключевых объектах. А телецентр, безусловно, - один из таких", - заметил он в интервью. "Это в полном смысле этого слова стратегический объект, здесь работает много людей... И нужно было понять: какова реальная ситуация для принятия дальнейших решений? А решения нужно было бы принимать немедленно, если бы здесь произошли какие-то вещи, не хочется говорить, но тем не менее, катастрофического характера", - сказал он. "Сейчас есть еще резервные мощности, а тогда в Москве их практически не было, и нужно было понять: что делать?", - произнес глава государства.

"А что касается вообще камер, работы с камерой, для меня всегда было... не могу сказать отвратительно. Нет, это перебор. Но было неприятным, знаете, что? То, что для вас является естественным. Это всякий макияж и так далее", - рассказал президент. "Вот именно это всегда вызывало и до сих пор вызывает у меня какой-то внутренний протест и неприятие. Я этого не люблю", - не стал скрывать он.

Путин поделился тем, что проводит свободное время за чтением исторических книг, хотя такого времени и почти нет: "Историю люблю почитать. Поскольку я нахожусь в том качестве, в котором сейчас нахожусь, мне всегда хочется понять, как тот или иной руководитель, первый руководитель, конечно, думал при принятии решения в конкретной ситуации, чего он хотел получить и что получилось. Я поймал себя на мысли, что я с этой точки зрения оцениваю историю и события прошлых лет или прошлых столетий, люблю это, очень люблю".

Президент рассказал и о том, как с семьей смотрел хоккейные матчи с участием сборной СССР. "Мы жили небогато, но телевизор у нас был. И у нас, и у наших соседей. Это все-таки даже для нас, для моих родителей, которые жили от зарплаты до зарплаты, а частенько и занимали до зарплаты, все-таки телевизор могли себе позволить купить", - рассказал он.

На вопрос, какая новость 50-летней давности его "зацепила", глава государства ответил, что одно из ярких событий конца 1960-х - начала 1970-х годов - "это появление в нашем небе... сверхзвукового гражданского самолета Ту-144". "Он казался, ну, на самом деле и до сих пор кажется какой-то фантастикой. А тогда тем более это было что-то невообразимое", - сказал он.

Еще Путину запоминились "яркие спортивные события" и известная хоккейная серия 1972 года Россия-Канада. "Вот это мы смотрели семьей", - заметил он.

Программу "Время" президент предпочитает по возможности смотреть в прямом эфире - так гораздо интереснее. "Но дела, конечно, на первом месте, и дела я не могу себе позволить отбросить", - сказал он. Но все же старается построить график так, чтобы была хоть какая-то возможность увидеть прямой эфир.

"Это праздник всей страны. За эти 50 лет программа "Время" стала лидером информационных программ", - сказал глава государства, поздравляя коллектив. "Всегда в любом деле - а в информационном деле тем более - всегда важен эталон надежности, достоверности и своевременность информации в информационной работе", - похвалил он. И "Время" - такой эталон в сознании миллионов и планку опускать нельзя.

"У нас ведь Новый год. И в этой связи мы всегда думаем о будущем. А сейчас... мы, и я в том числе, и мои коллеги, мы говорим и будем говорить о будущем страны, о будущем России. О том, чего мы бы хотели добиться, каких высот. К каким высотам поднять страну", - заметил Путин. "И, разумеется, я реалист, я понимаю, что вряд ли когда-то прозвучит, что мы с блеском выполнили абсолютно все задачи, которые перед собой ставили, решили все. Ну такого просто в реальной жизни никогда не бывает", - добавил он. "Но мне бы очень хотелось услышать в новостях и не в новостях, а в аналитике, что мы приложили максимум усилий для достижения целей, которые перед собой ставили, и добились максимального результата, исходя из той ситуации, которая у нас сложилась на момент начала решения задачи и к моменту окончания того времени, которые мы перед собой ставили, формулируя эти цели. Вот это было бы очень важным. И я бы очень много отдал за то, чтобы так оно и было", - заключил он.