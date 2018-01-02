Боксер Александр Поветкин возглавил рейтинг WBA

В обновленном рейтинге Всемирной боксерской ассоциации (WBA) россиянин Александр Поветкин поднялся на первое место. Рейтинг приводится на официальном сайте организации.

Поветкин вернулся на ринг в июле прошлого года, отбыв полугодовую дисквалификацию за положительную допинг-пробу - даже несмотря на то, что он был в итоге оправдан. В первом после вынужденной паузы поединке он единогласным решением судей победил украинца Андрея Руденко и выиграл титулы интернационального чемпиона Всемирной боксерской организации (WBO) и интерконтинентального чемпиона WBA. А в декабре он защитил пояс WBO, по очкам победив румына Кристиана Хаммера.

Победа над Хаммером позволила Поветкину стать официальным претендентом на бой с суперчемпионом WBA - британцем Энтони Джошуа. Чемпионом же мира по версии WBA является немец Мануэль Чарр.

Возвращаясь к рейтингу, отметим, что еще один россиянин, Александр Устинов, идет на восьмом месте. Вторую строчку занимает пуэрториканец Фрес Окендо, а третью - американец Джаррелл Миллер.