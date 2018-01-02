Браташ: В матче МЧМ с США сыграет тот же состав, что и против шведов

"Думаю, что изменений не будет, разве что минимальные. Пока их нет. На сегодня планируем тот состав, который вчера начинал, - приводит слова Браташа официальный сайт Федерации хоккея России. - По содержанию матч со шведами был лучшим. Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу турнира мы прибавляем, и сейчас не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий".

Как отметил Браташ, в игре со шведами наши хоккеисты не допускали много ошибок, а если они и были, то в основном индивидуальные. Вместе с тем, соперник использовал оплошности и наказал за них россиян.

Сборная России заняла третье место на групповом этапе МЧМ из-за поражений от Чехии и Швеции. Этот результат вывел россиян в плей-офф на сборную США, которая как хозяйка турнира по определению является фаворитом соревнований. Матч между командами России и США состоится в ночь со 2 на 3 января и начнется в 04:00 по московскому времени.