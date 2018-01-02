Браташ: В матче МЧМ с США сыграет тот же состав, что и против шведов

Новости

В посольстве РФ в Тегеране рассказали об усилении мер безопасности 19:04
ОАЭ не извещали РФ о запрете на поставки живых птиц 18:51
В Воронеже вооруженный преступник напал на полицейских 18:39
Видео: Кокорин станцевал на пляже в костюме панды 18:29
Угроза взрыва в доме на Рублевке не подтвердилась 18:21
Два человека погибли и пятеро пострадали при ДТП в Чечне 18:19
В Польше вандалы напали на офисы правящей партии 18:14
Актриса Кэтрин Хайгл показала интимное фото периода своей беременности 18:00
Ростуризм предупредил о беспорядках в Иране 17:57
В тюрьмах Франции установят круглосуточные телефоны 17:35
Видео: вышел самый короткий в истории кино фильм ужасов 17:17
Турция в 2018 году планирует выпустить облигации в рублях и юанях 17:15
Спрос на жилье в Москве вырос более чем на 50 процентов 17:05
Дом на Рублевке эвакуировали из-за угрозы взрыва 17:01
Музеи Москвы начали работать бесплатно 16:53
Евро начал год с нокаута доллару 16:37
Задержанного журналиста ТВЦ собираются выслать из Риги 16:29
Арестован сбежавший из колонии и убивший многодетную мать саратовец 15:50
Путин назвал уникальными все работы хореографа Григоровича 15:45
В Сочи при взрыве газа пострадали ребенок и двое взрослых 15:40
ЛНР: Киев перебросил тяжелое вооружение к линии соприкосновения 15:10
В российском парламенте сравнили марши в честь Бандеры в Киеве с поминками 15:01
Названы пять простых способов замедлить старение 14:35
Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне 14:31
На жителя Кубани завели дело за кражу елки 14:28
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Телегид по праздникам - самые интересные фильмы, программы и шоу
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Чем развлечь себя на каникулах: что смотреть и слушать, куда ходить
Главные научные события 2018 года
Главные научные события 2018 года
02.01.2018 13:02
Рубрика: Спорт

Браташ: В матче МЧМ с США сыграет тот же состав, что и против шведов

Текст: Данила Жиляев
Несмотря на поражение сборной России в матче молодежного чемпионата мира по хоккею от шведов по буллитам со счетом 3:4, на четвертьфинал против США наша национальная команда выйдет в том же составе. Об этом заявил тренер российской сборной Олег Браташ.

"Думаю, что изменений не будет, разве что минимальные. Пока их нет. На сегодня планируем тот состав, который вчера начинал, - приводит слова Браташа официальный сайт Федерации хоккея России. - По содержанию матч со шведами был лучшим. Так складывается уже не первый чемпионат, что по ходу турнира мы прибавляем, и сейчас не исключение. Каждая следующая встреча у нас лучше в смысле командных действий".

ИИХФ может сделать олимпийский хоккейный турнир молодежным

Как отметил Браташ, в игре со шведами наши хоккеисты не допускали много ошибок, а если они и были, то в основном индивидуальные. Вместе с тем, соперник использовал оплошности и наказал за них россиян.

Сборная России заняла третье место на групповом этапе МЧМ из-за поражений от Чехии и Швеции. Этот результат вывел россиян в плей-офф на сборную США, которая как хозяйка турнира по определению является фаворитом соревнований. Матч между командами России и США состоится в ночь со 2 на 3 января и начнется в 04:00 по московскому времени.

Самые интересные спортивные трансляции 31 декабря - 5 января

Главное сегодня

КНДР отказалась разговаривать с Сеулом об участии в Олимпиаде
Глава Крыма назвал нацизм неотъемлемой частью идеологии Украины
Трамп продемонстрировал вмешательство в дела Ирана
Пушков прокомментировал отказ Польши от беженцев
Акцизы на бензин выросли в России с 1 января 2018 года