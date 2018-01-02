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02.01.2018 15:15
Рубрика: Товары и цены

Бензин в 2018 году может подорожать на три рубля

Текст: Ольга Игнатова, Тарас Фомченков
В среднем на три рубля может вырасти стоимость самых популярных марок бензина - АИ-92 и АИ-95 - и дизельного топлива в наступившем году. Такой прогноз дают "РГ" эксперты.
Фото: Илья Питалев / РИА Новости Фото: Илья Питалев / РИА Новости
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

"Акцизы на моторное топливо уже повышены: на 50 копеек за литр с 1 января. И еще на столько же они вырастут с 1 июля. Соответственно, закладываем эту сумму в стоимость бензина и дизеля. Плюс годовая инфляция в пределах 4 процентов. Если считать от 40 рублей, то прибавим еще полтора с лишним рубля инфляционных. Максимально цены на популярные марки бензина могут увеличиться рубля на три. Но к 50 рублям за литр они вряд ли приблизятся. Экономических предпосылок к этому нет", - говорит автоэксперт Игорь Моржаретто.

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
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Ставки акцизов на бензин уже выросли на 50 копеек за литр, второе повышение ждет нас с 1 июля - тоже на 50 копеек. Ставка акцизов на бензин экологического класса 5 поднялась на 10,7 процента - до 11 213 рублей за тонну. В середине года она увеличится до 11 892 рублей за тонну.

"Во многом динамика цен будет зависеть от воли региональных властей, их возможностей договориться о том, чтобы стоимость литра не росла резко", - предполагает исполнительный директор Российского топливного союза Григорий Сергиенко. По его прогнозу, в 2018 году "дизельное топливо вырастет в цене на 9 процентов, а цена литра бензина поднимется на 6,5 процента".

Кстати, у ФАС другой прогноз - рост в пределах инфляции.

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#бензин