Наталья Поклонская назвала свою цель в жизни

Принести счастье окружающим и своей стране - главная цель в жизни депутата Натальи Поклонской. Об этом она рассказала в блиц-интервью RT.

"Наверное, как и у любого человека, счастье", - ответила она, задумавшись, на вопрос о том, что является для нее главной целью в жизни. И тут же добавила: "Но счастье не только для себя, но и принести счастье многим. Принести добро, пользу нашей Родине. Чтобы были счастливы люди, окружающие меня".

В той же видеоанкете Поклонская отметила, что по итогам ушедшего года может гордиться тем, что "помогла многим людям".

Кроме того, в 2017-м ее больше всего потрясло, что "он пролетел просто за секунду", а раскрывать желание, загаданные на 2018-й, депутат не стала. "Вот когда исполнятся, тогда и скажу", - рассмеялась она.

Напомним, в ушедшем году бывший прокурор Крыма стала одной из самых медийных личностей, вступив в открытый спор с министерством культуры и режиссером Алексеем Учителем относительно фильма "Матильда".