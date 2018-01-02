Шарапова вышла в четвертьфинал турнира в Шэньчжэне

Российская теннисистка Мария Шарапова продолжила успешное выступление на турнире в китайском Шэньчжэне. В матче второго круга она в трех сетах одержала победу над американкой Элисон Риске - 4:6, 6:3, 6:2.

Встреча продолжалась 2 часа 24 минуты. За это время россиянка 11 раз подала навылет, допустила девять двойных ошибок и реализовала пять брейк-пойнтов из 17. У ее соперницы - один эйс, пять двойных и три брейка из 10.

"Я рада, что провела такой матч, - сказала после игры Шарапова, чьи слова приводит официальный сайт WTA. - Хотя я рассчитывала на быструю и легкую победу, такие матчи очень нужны, особенно учитывая короткий срок подготовки к Australian Open. Я просто рада, что вернулась на корт. Соперница провела действительно классный матч, и я ей сказала у сетки, что игра была очень сильная. Я выиграла концовку, так что теперь иду дальше".

Накануне, напомним, Шарапова с победы начала год, в первом круге турнира переиграв румынку Михаэлу Бузэрнеску. Соревнования в Шэньчжэне продлятся до 7 января, призовой фонд турнира составляет 627 тысяч долларов. А уже 15 января стартует первый в сезоне турнир "Большого шлема" - Australian Open.